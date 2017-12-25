GTA 5'in Chiliad Dağı Gizemi Sonunda Ortaya Çıktı

Dünyanın en çok satılan oyunlarından Grand Theft Auto 5 içerisinde yer alan en büyük sırlardan bir tanesi, yayınlanan yeni ek paketle birlikte çözüldü. Oyuncuların 2013 yılından bu yana peşinde koştuğu ve üzerine komplo teorileri ürettikleri gizli askeri üst yeni DLC paketiyle gün yüzüne çıkmış oldu.

2013 yılında önce Playstation 3 ve Xbox 360 için çıkan GTA 5, sonrasında Playstation 4 ve Xbox One ve en sonunda da PC platformuna yayınlanmıştı. Çıktığı ilk günden bu yana içerisinde barındırdığı easter egg (gizli şeyler) ile adından söz ettiren oyunda bulunan en büyük gizemlerden bir tanesi olan Mount Chiliad Mystrey (Chiliad Dağı Sırrı), yakın zaman önce ücretsiz olarak yayınlanan The Doomsday Heist paketiyle birlikte çözüldü.

Oyunun çıkmasının hemen ardından oyunculardan bir kısmı, duvara çizilmiş gizli bir harita görmüşlerdi. Açıkça Chiliad Dağı’nı gösteren çizimde, UFO’lar, Jetpack ve kırık yumurta çizimleri yer alıyordu. Çizimin keşfedilmesinden sonra onlarca oyuncu haritanın ne anlattığını çözmeye çalışırken, bunun FIB (GTA 5’teki gizli servis) tarafından gizlice inşa edilmiş askeri üsse dair bir harita olduğu konuşulmaya başlanmıştı. Nitekim GTA 5’in PC sürümünde yapılan kimi değişikliklerle dağın içerisinde çeşitli odaların olduğu görülmüş; ancak odaların içerisinde yer alanlara bir türlü ulaşılamamıştı.

Yayınlanan DLC paketinin oyuna uçan arabalar ve jetpack eklemesinin yanı sıra Chiliad Dağı Sırrı için de uzun süredir aranan bilgileri verdiği açıklandı. Buna göre uçan arabalar ve jetpack’ler, tam da oyuncuların tahmin ettiği gibi FIB tarafından dağda kurulan üstte yapılıyor ve burada saklanıyordu. DLC paketi bunları kullanılabilir hale getirirken, uzun süredir konuşulan komplo teorisini de doğrulamış oldu.