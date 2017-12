GTA 5'in İlk Ücretli DLC'si Çıktı

Çıkışının üzerinden yıllar geçen ve halen yoğun ilgi görmeye devam eden GTA 5 için yeni bir DLC yayınlandı. Grand Theft Auto 5 Criminal Enterprise Starter Pack adına sahip yeni indirilebilir içerik, GTA 5'in ilk ücretli indirilebilir içeriği olmasıyla dikkat çekmekte.

Rockstar, GTA 5'i eski nesil oyun konsolları için yayınladıktan sonra GTA Online adlı online oyun modunu GTA 5'e eklemişti. Bu online mod için düzenli aralıklarla içerikler yayınlayan Rockstar, halen de GTA Online'ı yeni içeriklerle beslemeye devam ediyor. Bu içerikler arasında PUBG'deki battle royale modunu oyuna ekleyen indirilebilir içerikler de mevcuttu. GTA Online için şu ana kadar hazırlanmış indirilebilir içeriklerin hepsinin ortak noktası ise ücretsiz olmalarıydı.

Rockstar, GTA 5'in çıkışının üzerinden 4 sene geçtikten sonra oyunun ilk ücretli DLC'sini oyuncuların beğenisine sundu. Criminal Enterprise Starter Pack adlı bu indirilebilir içerik GTA Online'ı hedef alıyor. Rockstar, Criminal Enterprise Starter Pack'i şu şekilde tanımlamakta:

" Eğer GTA Online'a yeni başlıyorsanız, suç imparatorluğunuzu en hızlı şekilde yükseltmenin yolu Criminal Enterprise Starter Pack. Konutlar, işletmeler, silahlar, araçlar ve daha fazlası gibi en heyecan verici ve popüler içeriklerin devasa yelpazesine erişim imkanı elde edin. "

Bu açıklamaya göre bu yeni DLC'nin size, GTA Online'da saatler harcayarak elde edebileceğiniz belli oyun içi öğelere direkt erişim hakkı sunduğunu anlıyoruz. Criminal Enterprise Starter Pack'i satın alan oyuncular Maze Bank West Executive Office'inden işletme girişimlerini yönetebilecekler, Paleto Forest Bunker adlı yeraltı karagahlarında yeni silahlar için araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütebilecekler, süper araçlar, motosikletler ve silahlarla donatılmış araçlarla sokaklarda kaos yaratabilecekler. Bunlara ek olarak oyunculara 1.000.000 $ tutarında oyun içi para ve güçlü silahlar da verilecek.

Criminal Enterprise Starter Pack'in çıkışıyla birlikte GTA 5'in fiyatında da indirim yapıldı.GTA 5, Steam'de yaklaşık 30 saat boyunca %60 indirimli olarak 71,60 TL'ye satılacak. Grand Theft Auto V & Great White Shark Cash Card adlı, GTA Online için para kartı içeren paketin fiyatının daha ucuz olması ise ilginç, bu paket 71,24 TL'ye satılıyor.

Criminal Enterprise Starter Pack'i tek başına satın almak isterseniz bu DLC'nin fiyatı 133,99 TL olarak listeleniyor, yani yeni DLC, şu an için oyunun kendisinden bile pahalı. Bu DLC'nin GTA Online'da dengeleri değiştirmesi de söz konusu, önümüzdeki dönemde oyuncular GTA Online'ı pay to win sistemine dönmek nedeniyle protesto edebilirler. Take Two ve Rockstar'ın zaten servet kazandıkları bir oyunu bu hale getirmeleri hiç de iyi bir strateji değil.