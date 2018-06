GTA 5 Online'da Kendi Gece Kulübümüzü Açabileceğiz

Temmuz ayında gelecek güncellemeyle birlikte kendi gece kulübümüze sahip olabileceğiz. Hatta gece kulüplerine gerçek hayattan ünlü DJ'ler bile eşlik edebilecek.

2013 yılında çıkış yapan GTA 5, hala en çok satılan oyunlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Öyle ki oyunun popülerliği bir türlü bitmek tükenmek bilmiyor. Rockstar Games, son yaptığı açıklamalarında GTA 6 için bir çalışma yapmadıklarını ve şu andaki tek amaçlarının GTA 5 Online'ı geliştirmek olduğunu söylemişti. Dediğinin de arkasında durdu. Rockstar Games'in yaptığı bu açıklamadan sonra oyuna bir dünya güncelleme geldi. Kimi oyuncular gelen güncellemelerdeki ekipmanların çok pahalı olduğunu söylese de kimi oyuncular bu durumdan oldukça memnun.

Rockstar Games'in duyurduğu son güncellemeyle birlikte bu sefer de kendi gece kulübümüze sahip olabileceğiz. Diğer güncellemelerde olduğu gibi bu güncelleme de mekanımızı kendi istediğimize göre dizayn edebileceğiz. Gece kulüplerinde Solomun, Tale of Us, Dixon ve The Black Madonna gibi ünlü DJ'ler boy gösterecek. Nightclub isimli yeni güncelleme Temmuz ayında yayınlanacak.