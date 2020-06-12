GTA 5 Özel Sürümü ile PlayStation 5 için Yayınlanacak

Sony dün akşam saatlerinde düzenlediği özel etkinlikle birlikte PlayStation 5 ile ilgili bazı yeni detayları ortaya koydu. Nitekim hem ürünün tasarımını hem de ürünle birlikte gelecek bazı yeni oyunlara bir ön bakış atabilme şansını elde ettik. Öte taraftan etkinlik sırasında yapılan duyuruya göre GTA 5 özel sürümü ile birlikte PlayStation 5 için yayınlanacak. İşte konu hakkında merak edilen detaylar!

GTA 5 Özel Sürümü Hangi Yeniliklerle Gelecek?

Yaklaşık yedi yıldır hayatımızın bir parçası olan Grand Theft Auto V serinin en güncel oyunu olsa da oyuncularda artık yavaş yavaş GTA 6 beklentisinin doğduğunu görüyoruz. Buna karşın buna yönelik bir planın olup olmadığı belli olmayacak ki dün gerçekleşen etkinlik sırasında PlayStation 5 için dizayn edilen GTA 5 sürümü duyuruldu.

Açıklamalar dahilinde yeni sürüm 2021 yılının ikinci yarısında duyurulacak. Bu, bir anlamda serinin yeni oyununun çok daha geç tanıtılabileceği anlamına geliyor ki umarız böyle değildir. Temel olarak birebir aynı olan oyunda PlayStation 5'in gücünden yararlanan kaliteli grafikler ve performans geliştirmesi olacak. Yani gerçekten üst düzey bir bilgisayarda edinilen grafikleri elde etmek mümkün olacak diyebiliriz.

Benzer şekilde GTA Online tarafında da iyileştirmeler olacak ve PS5 kullanıcıları çoklu oyuncu deneyimini ilk üç ay boyunca ücretsiz olarak yaşayabilecek. Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce de artık GTA 6'nın tanıtılması gerekmiyor mu? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.