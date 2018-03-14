GTA 5 Premium Edition Çıkış Tarihi Belli Oldu

Bugüne kadar çıkan bütün Grand Theft Auto 5 içeriklerini bir araya getirmesi planlanan GTA 5 Premium Edition için merakla beklenen çıkış tarihi sonunda belli oldu.
Yakın zaman önce Amazon Almanya’nın oyun sayfasında bir süreliğine beliren GTA 5 Premium Edition, rastgele ortaya çıkmıştı. Playstation 4 ve Xbox One platformları için listelenen yeni GTA 5 sürümü, Amazon Almanya’nın ardından Güney Kore Derecelendirme Kurumu tarafından incelenmiş ve böylece resmiyete kavuşmuştu.
Bugün itibarıyla Kotaku UK isimli internet sitesi tarafından Rockstar Games çalışanlarından alınan bilgiler ışığında hazırlanan haberde, GTA 5 Premium Edition’ın nisan ayı içerisinde piyasaya çıkacağı bilgilerine yer verildi. Oyuna ekstra bir içerik getirmeyecek olan paketin, daha önce GTA 5 için çıkmış bütün indirilebilir içerikleri ve Criminal Enterprise adı verilen başlangıç paketini içeriği kaydedildi. 24.99 pound gibi bir satış fiyatıyla raflardaki yerini alması beklenen paketi satın alan oyuncuların elde edeceği diğer ekstra özelliklerse şöyle sıralandı:
- Mülkler: Maze Bank West Yönetici Ofisi, Paleto Forest Silahkaçakçılığı Deposu, Senora Desert Sahte Para Basım Fabrikası, Great Chaparral Motorcu Kulübü, 1561 San Vitas Street Apartmanı, 1337 Exceptionalists Way 10 Araçlık Garaj
- Arabalar: Dune FAV, Maibatsu Frogger, Enus Windsor, Obey Omnis, Coquette Classic, Turismo R, Pegassi Vortex, Huntley S, Western Zombie Chopper, Banshee
- Silahlar, Giysiler ve Dövmeler: Compact Bomba Atar, Keskin Nişancı Tüfeği, Makineli Tabanca, Stunt Yarışı ve İthalat/İhracat Kıyafetleri, Motorcu Dövmeleri
YORUMLAR