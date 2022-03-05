GTA 5'in PS5 ve Xbox Series X Sürümü için Bilmeniz Gereken Her Şey

Rockstar Games,15 Mart Salı günü PS5 ve Xbox Series X|S için GTA 5 ve GTA Online'ın remastered sürümlerini yayınlayacak. Geliştirici stüdyo remasteredlara gelen tüm büyük değişiklikleri açıkladı.

GTA 5 PS5 ve Xbox Series X|S Özellikleri

Her şeyden önce, GTA 5 oyuncularının yeni nesil konsollarda seçebileceği üç farklı grafik ayarı bulunacak:

Fidelity Modu: En yüksek görsel kaliteyi amaçlar. 30 FPS'te çalışır. PS5 ve Xbox Series X'te ışın izleme ile 4K çözünürlüğü destekler. Xbox Series S'te ise upscale edilmiş 4K çözünürlüğü destekler.

En yüksek görsel kaliteyi amaçlar. 30 FPS'te çalışır. PS5 ve Xbox Series X'te ışın izleme ile 4K çözünürlüğü destekler. Xbox Series S'te ise upscale edilmiş 4K çözünürlüğü destekler. Performans Modu: En iyi performansı amaçlar. 60 FPS'te çalışır. PS5 ve Xbox Series X'te upscale edilmiş 4K çözünürlüğü destekler. Xbox Series S'te ise 1080p'yi destekler.

En iyi performansı amaçlar. 60 FPS'te çalışır. PS5 ve Xbox Series X'te upscale edilmiş 4K çözünürlüğü destekler. Xbox Series S'te ise 1080p'yi destekler. Performans RT: Fidelity ile Performans modunu birlikte çalıştırmayı amaçlar. 60 FPS'te çalışır. Işın izleme etkinken upscale edilmiş 4K çözünürlüğü destekler. Yalnızca PS5 ve Xbox Series X'te mevcuttur.

Remastered sürümler ayrıca ana oyunda bir dizi iyileştirme sunuyor. Yeni nesil konsollarda GTA 5, daha hızlı yükleme süreleri, artan nüfus ve trafik çeşitliliği, artan bitki örtüsü yoğunluğu, gölgeler arasında iyileştirilmiş aydınlatma kalitesi, su yansımaları, geliştirilmiş kenar yumuşatma, hareket bulanıklığı, son derece ayrıntılı yeni patlamalar ve çok daha fazlasını içeriyor. Oyunu PS5'te deneyimleyecek oyuncular DualSense kontrol cihazının tüm özelliklerinden faydalanarak hava etkilerini, kaza hasarını, bozuk yol yüzeylerini, patlamaları ve daha fazlasını hissedebilecek. GTA 5 ayrıca PS5'in Tempest 3D ses teknolojisinden ve Xbox Series X|S'te Spatial Sound teknolojisinden yararlanacak.

GTA Online Yeni Nesil Özellikleri

GTA Online ilk kez PS5 ve Xbox Series X|S için bağımsız bir oyun olarak sunulacak. Çevrimiçi mod GTA 5'e dahil olmaya devam edecek ancak ayrı olarak da satın alıp indirebileceksiniz. Ayrıca PS5 sahipleri GTA Online'ı ilk üç ay boyunca ücretsiz olarak edinebilecekler.

Yeni nesil konsollarda GTA Online yeni bir Kariyer Oluşturucu özelliğine sahip olacak. Bu, yeni oyuncuların oynamaya başladıklarında diğer oyunculara kıyasla güçsüz kalmalarının önüne geçmeye çalışacak. Oyuncular ücretsiz olarak 4.000.000 GTA$'a, ticari mülklere, araçlara ve silahlara sahip olacaklar.

GTA Online ayrıca tamamen yeni bir giriş ve öğreticiye, yeni bir ana menüye ve Los Santos'ta Hao's Special Works adlı yeni bir içeriğe sahip olacak.

GTA 5 Kaydını Nasıl Aktarabilirim?

GTA 5'i PS4 veya Xbox One'da daha önce oynadıysanız şanslısınız. Rockstar herkese her konsol platformunda bir kerelik geçiş hakkı sağlıyor.

Hikaye Modu ilerlemenizi aktarmak istiyorsanız kayıt dosyanızı Rockstar Games Social Club'a yükleyebilirsiniz. Yapmanız gereken ilk şey seçtiğiniz konsolda GTA 5'i başlatmak olacak. Ardından Duraklatma menüsünden Oyun sekmesine gidin ve Kayıtlı Oyunu Karşıya Yükle'yi seçin. Tek seferde platform başına yalnızca bir kayıt aktarabileceğinizi unutmayın. Ayrıca kayıtlar yalnızca 90 gün boyunca kullanılabilir olacak.

Rockstar Games Social Club hesabınız varsa GTA Online karakter ilerlemenizi de taşıyabilirsiniz. Bu aktarım, PS5 veya Xbox Series X|S'te oyunu açıp oturumunuza giriş yaptığınız anda kullanılabilecek.

GTA 5 ve GTA Online'ı 15 Mart'tan itibaren PS5 ve Xbox Series X|S üzerinden dijital olarak satın alabilirsiniz.