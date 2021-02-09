GTA 5 Satış Miktarı ile Rekor Kırmaya Devam Ediyor

Grand Theft Auto 5 (GTA 5), oyuncuların yoğun ilgisine maruz kalmaya devam ediyor. Yıllar geçmesine rağmen performansından bir şey kaybetmeyen oyun, Take Two Interactive ve Rockstar Games için de son derece önemli bir konumda bulunuyor. Güncel GTA 5 satış miktarı ise yakın bir zaman önce açıklandı. Peki açık dünya oynanışa sahip oyun, dünya genelinde toplamda ne kadar sattı? Detayları haberimizde.

Rockstar North tarafından geliştirilmiş olan GTA 5, 2013 yılının Eylül ayında Rockstar Games yayıncılığında PlayStation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulmuştu. Oyunun bir anda muazzam bir başarıya ulaşmasının ardından, çıktığı platformların arasına çok geçmeden PC, PlayStation 4 ve Xbox One da dahil olmuştu. Ne var ki Rockstar Games bununla da sınırlı kalmayacak ve bu yıl içerisinde, ikinci yarısında PlayStation 5 ve Xbox Series versiyonlarını da göreceğiz.

Güncel GTA 5 Satış Miktarı Dudak Uçuklatıyor!

Açık dünya oynanıştaki sınırları belirleyen oyunun, dünya genelinde ne kadar popüler olduğunu sanıyoruz ki bilmeyeniniz yoktur. Halihazırda milyonlarda oyuncusu bulunan ve zaman geçtikçe artan oyuncu sayısı ile satış listelerinden eksik olmayan GTA 5, daha uzun bir süre daha Take Two Interactive ve Rockstar Games için para basmaya devam edecekmiş gibi görünüyor.

Bu yıl sekizinci yaşına girecek olan oyun için 2020, çıkışından bu yana geçirdiği en iyi yıl oldu. Öyle ki, Take Two Interactive tarafından yapılan açıklamaya göre, 2013’ten bu yana en satışın yapıldığı yıl 2020 olmuş. Genel toplamda ise 140 milyon barajı geride bırakıldı.

Diğer yandan bunun haliyle Grand Theft Auto Online oyununa da etkisi büyük olmuş. Hatırlayacağınız üzere Epic Games Store üzerinden ücretsiz dağıtım ile aktif oyuncu sayısında büyük bir sıçrayış olmuştu. Son açıklanan verilere göre de aktif oyuncu sayısı, geçtiğimiz yılın her bir ayında katlanarak artmış. Yine oyunun çıkışından bu yana aktif oyuncu sayısındaki artışın en fazla yaşandığı yıl olmuş. Elde edilen gelir ise bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında % 28 artmış.

Bildiğiniz gibi Aralık ayı içerisinde Cayo Perico Heist güncellemesi yayınlanmıştı. Bu güncelleme ile oyuna yeni bir ada, yeni bir gece kulübü, yeni araçlar, silahlar ve çok daha fazlası eklenmişti. Açıklanana göre, oyuncuların yarısından fazlası güncellemeyle gelen soygun görevini tek başına oynamış ve bitirmiş. Rockstar Games de bu sebeple ileride bu tarz daha fazla içerik yayınlamayı planlıyor.

Diğer Take Two Interactive Oyunlarının Satış Miktarları

Son olarak, Take Two Interactive bünyesindeki diğer oyunların da satış rakamlarını açıkladı. Son durum için aşağıya bakabilirsiniz.