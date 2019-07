GTA 5'te Hazırlanan Uçak Sahnesi Pakistanlı Siyasetçiyi Kandırdı

Sayısız grafik modu sayesinde günümüzde bile popüleritesini yitirmeyen GTA 5, Pakistanlı politikacı Khurram Nawaz Gandapur'u kandırmayı başardı. Oyunda hazırlanan bir aksiyon sahnesini pek çok kişi gerçek sandı.

Geçtiğimiz günlerde Pakistan Genel Sekreteri Khurram Nawaz Gandapur, Twitter hesabından bir video paylaştı. Videoda, pilotun ani bir refleks ile tıra çarpmadığını ve bundan dolayı pilotu övdüğü belirtilen Gandapur, bu sahnenin GTA 5'te hazırlandığını bilmiyordu.

Yayınladığı bu tweet sonrasında alay konusu olan Pakistanlı siyasetçiye gelen yorumlarda bunun gerçek olmadığı, yalnızca GTA 5'te hazırlandığı açıklandı. Paylaştığı tweet'te “Büyük bir felaketle sonuçlanabilecek uçağın dar kaçışı. Pilot aklının mucizevi bir başarısı" açıklamasını yazan Gandapur, tweet'i silmek zorunda kaldı.

Terrorist attack in Algeria, which fails to work because of the pilot's immense skill pic.twitter.com/vnHXzjSULk