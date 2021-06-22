GTA 5 Videosunda Gerçekçilik Sınırları Yeniden Zorlandı

Yayınlanan yeni GTA 5 videosunda gerçekçilik sınırlarını zorlama konusunda yeni bir adım daha atıldı. Bu zamana kadar yayınlananları unutun. Çünkü yeni video gerçekten de fazlasıyla göz alıcı. Detaylar haberimizde.

GTA 5 için şarap benzetmesini yapsak, herhalde çok da yanlış olmaz. Çıkışının üzerinden sekiz yıl geçmiş olan oyun, zaman geçmesine rağmen halen oyuncular için değerlenmeye ve bu bağlamda da ilgi odağı olmaya devam ediyor.

2015 yılında PC platformuna çıkışının ardından modifikasyon üreticilerinin de sıradaki hedefi olan GTA 5, her türden testin hedefi haline de geldi diyebiliriz. Aralarında görsellik odaklı olanlar dahil sayısız modun yanı sıra, gelişmeye devam eden teknoloji harikası ekran kartları ile yapılan testlerde de karşımıza çıkmıştı. Bu haberimize konu olan GTA 5 videosu ise bunlardan bir yenisi, ama açık ara en iyisi oluyor.

GTA 5 Videosunda Gerçekçilik Ne Seviyede?

Geçtiğimiz ay içerisinde Red Dead Redemption 2 için gerçekliğin sınırlarının zorlandığı bir video yayınlayan Digital Dreams Youtube kanalı, benzer bir çalışmayı GTA 5 için de gerçekleştirmiş. Ortaya çıkan sonuç ise aşağıda sizi bekliyor.

Aynı Red Dead Redemption 2 videosunda olduğu gibi bu video çekilirken de oyun NVIDIA GeForce RTX 3090 ekran kartında 8K desteği ile oynanmış. Tabii ki hepsi bu kadar değil. Öyle ki, görselliğe gerçekçiliğin kazandırılabilmesi için QuantV 3D Clouds, GTAV Real Basement, Realistic Traffic ve Reshade Mode gibi modlama işlemlerine de başvurulmuş.

Ortaya çıkan sonucun muazzam olduğunu söylemeye gerek. Seyir zevkinin en üst seviyede olduğu videoda, kapalı ve yağmurlu havaların bilhassa etkileyici olduğunu görebiliyoruz. Ne var ki farkı tam anlamıyla görebilmek için 8K bir monitör veya televizyona ihtiyacınızın olduğunu söylemeden geçmeyelim.

GTA 5 Konusu

Los Santos şehrinde geçen oyunda Franklin Clinton, Michael De Santa ve Trevor Philips isimli karakteri yönetiyoruz. Kendilerini suç dünyasının, Amerikan hükümetinin ve eğlence sektörünün birbiri içine geçmiş ağlarında bulan karakterler, Los Santos şehri genelinde tehlikeli soygunları sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyorlar.