GTA 5 VR (Sanal Gerçeklik) Modu İndirilmeye Açıldı

Dünyanın en çok satan üçüncü oyunu GTA 5 için VR mod geliştirildi. Ücretsiz indirilebilen VR mod, hikaye modu ve ara sahneler dahil tam VR deneyimi yaşatıyor. GTA 5 VR mod indirme bağlantısı haberimizde.

Rockstar Games’in PC, PlayStation ve Xbox platformlarında oynanabilen popüler açık dünya aksiyon macera oyunu GTA V için sanal gerçeklik modu geliştirildi. Reddit’ten bildiğimiz freelance çalışan geliştirici ve VR meraklısı LukeRoss, GTA 5 VR modu ücretsiz olarak indirmeye açtı. Oyunun hikaye modu ve arasahneler dahil olmak üzere tam bir sanal gerçeklik deneyimi sunuyor. R.E.A.L olarak da bilinen mod, GitHub üzerinden herkesin erişimine açık, ücretsiz olarak indirilebiliyor.

GTA 5 (Grand Theft Auto V) VR modu deneyen kullanıcılar en iyi VR deneyimini yakalamak için mümkün olan en iyi ekran kartına sahip iyi bir PC sistemine sahip olmak gerektiğini söylüyor. Modu yapan geliştirici ise hataları ve görüş açısını -mümkün olduğunca- düzeltmek için aktif olarak çalıştığını söyledi ancak Oculus Rift ve SteamVR sanal gerçeklik gözlükleri için yeterince iyi çalışıyor.

Grand Theft Auto V VR mod indirmek isteyenler için GitHub sayfasını paylaşalım.