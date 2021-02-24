Araba Hırsızlığı Vakalarındaki Artıştan Sonra GTA 5 Yasaklanıyor!

Son birkaç sene içerisinde araba hırsızlığında meydana gelen önemli artıştan video oyunları sorumlu tutuldu. Grand Theft Auto serisi, araba hırsızlığı üzerine kurulu bir video oyunu serisi olduğundan ötürü GTA 5'i yasaklama kararının alınması istendi.

GTA 5'in Neden Yasaklanması İsteniyor?

Chicago Sun-Times'a göre 2020 yılında Chicago'da bildirilen 1.417 araba hırsızlığı vakası ile bir yıl önceki sayının iki katına ulaşıldı. Chicago'da geçen yıl meydana gelen araba hırsızlığı olaylarından sonra gözler araba hırsızlığı temelli video oyunu serisi Grand Theft Auto'ya çevrildi. Illinoisli bir politikacı, şiddet içeren video oyunların herhangi bir kişiye satılmasını yasaklayacak bir karar alınmasını istiyor.

Bu şiddet oyunlarının içerisinde araba hırsızlığını içeren (örneğin GTA serisi) video oyunlarını da yer alıyor. Politikacı, küçüklere şiddet içeren video oyunlarının satılmasına ilişkin eyalet kısıtlamasında istekleri doğrultusunda bir değişiklik gerçekleştirilmesini talep ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri oyun sektörünün en büyük ticaret birliği olan Entertainment Software Association'ın bir temsilcisi, konu hakkında yapmış olduğu açıklamada oyun sektörünün Chicago'da olup bitenler ile ilgili endişeleri anladığını ancak politikacının ifadelerinin eğlence oyunu ile gerçek dünyadaki şiddet arasında bir bağlantının olduğunu kanıtlayacak nitelikte ifadeler olmadığını söyledi.

Entertainment Software Association, bu sorunun çözümünün yalnızca spekülasyonlara dayanarak video oyunlarını suçlamaktan değil, insanları bu tür davranışlara yönlendiren gerçek faktörleri kapsamlı bir biçimde incelemekten geçtiğine inandığını belirtti.

Illinois'in 2012 yılındaki ceza kanunu ile şiddet içeren video oyunlarının küçüklere satışı yasaklanmıştı. Oyunun yaş kısıtlamasının altında olan küçük oyunculara bu tür şiddet içerikli oyunları satmanın cezasının 1.000 dolar olmasına karar verilmişti.

Marcus Evans Jr.'ın sunduğu yeni bir tasarı, psikolojik açıdan zararlı olduğu düşünülen video oyunlarının satışının eyalet genelinde yasaklanmasını içerdi. Şiddet içerikli video oyunların satışını doğrudan yasaklayacak HB3531'in ileri sürülmesi ile eyalet genelindeki oyuncuların seçtiği video oyunlarında büyük bir değişikliğin meydana gelmesi beklenmeye başlandı.

Evans'ın tasarısı, video oyunlarındaki şiddet tanımını aynı zamanda çocuk istismarı, cinsel istismar, hayvan istismarı, aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet ya da aracın içerisinde bir sürücü ya da yolcu varken araba hırsızlığını içerecek şekilde değiştirecek.