GTA 6 Beklerken GTA 3 Gelebilir!

2013 yılında piyasaya çıkan GTA 5 hala pek çok kişi tarafından severek oynanıyor. Bununla birlikte artık herkeste GTA 6 beklentisi oluşmaya başlamışken, Rockstar çok farklı bir adımla karşımıza çıkabilir.

GTA 3 Gelebilir!

Rockstar Games yakın bir zamanda Grand Theft Auto serisi için duyuru yapmaya hazırlanıyor gibi gözüküyor, ancak GTA 6 ya da GTA Online değil. Aksine, ortaya çıkan belge ve sızıntılar şirketin GTA 3 hakkında yeni duyurular yapacağını işaret ediyor. Hayır, cidden. Rockstar tarafından alınan yeni sertifika, şirketin GTA 3 üzerinde yeni hazırlıklarının olduğunu bizlere gösteriyor.

Geçtiğimiz günlerde Avustralya'da sertifikalandırılan GTA 3, pek çok yeni spekülasyonu da beraberinde getirdi. Bu oyunun zaten pek çok platformda bulunduğunu ve önceden de değerlendirmelerinin yapıldığını düşünürsek, bazı yeni şeylerin olabileceği göz önüne alınıyor. Peki neler oluyor?

Bu konuda ortaya atılan iddialardan ilki, GTA 3'ün yeni bir platforma ekleneceğini belirtiyor. Ancak bu ekleme için tekrar derecelendirme yapılmasının ne derece mantıklı olduğunu bilmiyoruz. Bununla birlikte ikinci iddia, oyunun yenilenmiş sürümünün yayınlanabileceğini işaret etmekte. Son iddia ise GTA 3 ismi ile birlikte yepyeni bir oyunla karşılacağımızı söylemekte.

Şu an için elimizdeki bilgilerle yorum yapmamız oldukça zor. Bu nedenle yapabileceğimiz tek şey bekleyip görmek olacaktır.