GTA 6 Çıkış Tarihi GTA 5'te Saklı Olabilir

GTA 6 çıkış tarihi için ortaya atılan en ciddi iddialar bugün ortaya çıktı. PlayStation ve Xbox kullanıcılarının dört gözle beklediği GTA 6 fragman tarihine dair söylentiler gün yüzüne çıkarken, bir başka iddiada GTA 6 çıkış tarihinin GTA 5 içerisinde yer aldığı dile getirildi.

Rockstar Games, Grand Theft Auto 6 üzerinde çalıştığını gizlemiyordu. 2013 yılında GTA 5'i piyasaya süren ve milyarlarca dolar gelir elde eden şirket, beşinci oyunun ardından hemen yeni oyun üzerinde ilk detayları düşünmeye başlamıştı. 2018'de Red Dead Redemption 2 ile oyuncuların karşısına çıkan Rockstar, yine önemli bir başarının altına imza atmıştı.

Red Dead Redemption 2 üzerinde geliştirme yapmaya devam edeceği düşünülen Rockstar'ın aynı zamanda GTA 6'yı yeni nesil konsolların çıkışına yetiştirmeye çalıştığı dillendirilmişti. PlayStation 5'e özel olarak çıkacağı dahi iddia edilen oyun için bugün farklı bilgiler geldi.

GTA 6 ilk fragmanı ne zaman yayınlanacak?

GTA 6 hakkında bugüne kadar onlarca haber çıkmıştı. Dört gözle beklenen oyuna dair onlarca mesnetsiz iddia gün yüzüne çıkarmıştı. Bugün GTA 6 fragman tarihi için dedikodular başladı. Reddit üzerinde açılan bir başlıkla, sadece 500 takipçisi olan bir Twitter kullanıcısının paylaştığı bilgi gündeme taşındı.

Rockstar Games'in yakın zaman önce açtığı video düzenleme uzmanı işine yeni girdiğini dile getiren kullanıcı, GTA 6 fragmanı hakkında bilgi sahibi olduğunu aktardı. İlk GTA 6 fragmanının Nisan 2020 itibarıyla yayınlanacağını iddia eden kullanıcının bu paylaşımı, binlerce etkileşim aldı.

GTA 6 paylaşımından önce yaptığı paylaşımlar sadece birkaç kişi tarafından beğenilen Anas Officiel takma isimli bu kullanıcının GTA 6 paylaşımı ise, 15 binden fazla beğeni aldı. Buna rağmen iddianın çok da dayanıklı olmadığını bizlere gösterdi.

GTA 6 çıkış tarihi GTA 5 içinde gizli

9 Ocak itibarıyla gün yüzüne çıkan bir başka GTA 6 iddiası ise direkt oyun içerisinden geldi. Daha önce Rockstar Games, GTA 5'e dair ilk ipuçlarını GTA 4'ün içine saklamıştı. GTA 4 oynayanların çok diikkatini çekmeyen bu detaylar, GTA 5 çıktıktan sonra fark edilemişti.

Benzer bir olayı GTA 5'e taşıdığı iddia edilen Rockstar Games'in bir süre önce yaptığı GTA 5 harita güncellemesi sonrasında GTA 6 detaylarının oyunda görülmeye başlandığı söylendi.

GTA 5'te görülmeye başlanan yeni billboard reklamlarının birinde, Six Figure Temps adı verilen bir şirket kendini göstermeye başladı. Adios Airlines tarafından desteklendiği görülen bu şirket, uyuştucu ve silah kaçaklığıyla uğraşıyordu. İsmi Six (altı) ile başlayan şirketin odak noktası ise Güney Amerika ülkeleriydi.

Tüm GTA oyunlarında saçma şirket isimlerinin olduğu bilinen bir gerçek olmasına karşın, GTA 4'e GTA 5'in geçtiği Los Santos şehrini sadece 299 dolara ziyaret edebileceğimizi gösteren posterler koyan şirketin, Six Figure Temps ile amacının da GTA 6 olduğu söylendi.

GTA 4'e ilk GTA 5 göndermelerini GTA 5'in çıkışından çok kısa süre önce koyan Rockstar'ın GTA 5'e bunları koymaya başlaması sonrasında, GTA 6'nın 2020'de gelmesinin muhtemel olduğu konuşuldu.