GTA 6 Çıkış Tarihi ile İlgili Ortaya Atılan İddia Doğrulandı!

GTA 6 çıkış tarihi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Grand Theft Auto 6'nın ne zaman çıkacağı gün yüzüne çıktı. Rockstar'ın üzerinde çalıştığı yapıma ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

GTA 6 Çıkış Tarihi Belli Oldu

Tom Henderson isimli bir YouTuber, geçtiğimiz haftalarda Grand Theft Auto 6 ile ilgili bazı bilgiler paylaşmıştı. Call of Duty ve Battlefield serileri ile ünlenen ve son dönemde de Battlefield 2042 ile sızdırdığı bilgiler ile karşımıza sık sık çıkan Henderson, GTA 6'nın 2025 yılında PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X / S platformlarına çıkışını gerçekleştireceğini ileri sürmüştü.

Henderson ayrıca GTA 6'da modern Vice City haritası yer alacağını söylemişti. Yeni Grand Theft Auto oyununu bekleyen oyuncuları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bloomberg'den Jason Schreier, resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir tweette Henderson'ın iddiasını doğruladı.

Jason Schreier, "Tom Henderson'ın oyun hakkında söylediği her şey benim duyduklarımla örtüşüyor" ifadelerini kullandı. Schreier ayrıca merak içerisinde beklenen video oyununun şu anda hala geliştirme aşamasında olduğunu söyledi.

Henderson ve Screier tarafından Grand Theft Auto 6'nın çıkış tarihine ilişkin ortaya atılan iddialar, çok sayıda oyuncuyu önemli ölçüde üzdü çünkü oyuncuların GTA 6'yı oynayabilmesi için uzun yıllar beklemesi gerekecek.

Rockstar Games, konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Dolayısıyla ortaya atılan bu iddiaların doğru çıkmama olasılığı da bulunuyor.

Güvenilir bir kaynak olan Tom Henderson, geçtiğimiz aylarda GTA VI’da oynanabilir bir erkek karaktere ek olarak oynanabilir bir kadın karakterin olacağını açıklamıştı. Henderson’un tweette yer verdiği ipucu maalesef ki bununla sınırlı kalmıştı. Oynanabilir kadın karakterin video oyununda nasıl bir role sahip olacağı şimdilik bilinmiyor.

Grand Theft Auto 6'nın çıkış tarihi ile ilgili ortaya atılan iddia hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce GTA 6, 2025 yılından önce çıkabilir mi? Rockstar Games firmasının çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen video oyunu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.