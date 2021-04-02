GTA 6 Çıkış Tarihi Hakkında Kritik Açıklama! Oyun Ne Zaman Çıkacak?

Bir 4chan kullanıcısı, GTA 6 çıkış tarihi hakkında milyonlarca Grand Theft Auto serisinin hayranının kalp atış hızını hızlandıran bir iddia ortaya attı. Kullanıcının ortaya attığı iddia kısa bir süre içerisinde Reddit gibi sitelere de sıçrayarak GTA oyuncularının ilgisini doğrudan üzerine çekti.

Grand Theft Auto 6, resmi olarak duyurulmayan bütün video oyunlarının içinde muhtemelen en çok spekülasyonlara konu olmuş oyunların başında yer alır. Oyun, GTA hayranları tarafından oldukça yoğun olarak tartışılmaya devam ediliyor.

Grand Theft Auto serisinin son oyunu olacak GTA VI henüz çıkışını gerçekleştirmemiş olmasına veya video oyununun çıkışını gerçekleştireceği tarihin henüz belli olmamasına rağmen oyunla ilgili şimdiye kadar birçok iddia ortaya atıldı.

GTA 6 Çıkış Tarihi Yakında Açıklanabilir

Oyun serisinin arkasındaki isim Rockstar Games, bütün bu iddiaları görmezden gelerek suskunluğunu korurken noktaları birleştirerek ipucu elde etmeye çalışan hayranların gözünde her yeni bir muazzam seviyede bir heyecana neden oldu. Yakın bir zamanda Rockstar Games'in GTA VI çıkış tarihi hakkındaki planlarına yönelik yeni bir sızıntı ortaya çıktı.

Hayranlar henüz doğrulanmamış haberler içerisinden hangisinin doğru olduğu hakkında en ufak bir tahminde bulunamazken ortaya çıkan son sızıntı oyuncuların kafasını iyice karıştırdı. Rockstar Games'in GTA VI'yı diijtal oyun mağazaları ile ne zaman buluşturacağını tahmin etmek isteyenler ise serinin önceki oyunlarının yayımlanma sıklığı gibi çeşitli bilgileri hesaba kattı.

Hayranların günlerini alan hesaplamalar, GTA 6'nın çıkacağı tarihi 2025 ila 2028 arasında bir yere yerleştirdi ancak oyunun çıkış tarihi elbette ki ortaya çıkan yeni sızıntılara göre değişmeye devam ediyor.

Rockstar Games'in oyunları piyasaya sürmekte hiç aceleci olmayan bir şirket olma unvanına uzun bir zamandır sahip olduğunu unutmamak gerekiyor. Oyun pazarına yeni bir oyun sürmeden önce hedeflerine çok dikkatli yaklaşan şirket, her şeyin kusursuz olduğundan emin olmak için işlerini mümkün olduğunca yavaştan almaya çalışıyor.

Oyuncuların kafasını karıştıran nokta da GTA 6'nın çıkacağı zamanla ilgili oldukça kesin bir bilgi veren ve kendisinin Rockstar Games'in içinden biri olduğunu iddia eden kullanıcı oldu. Bu kullanıcı, Technobezz'deki habere göre GTA VI'nın yakın bir zamanda resmi olarak piyasaya sürüleceğini iddia etti.

GTA VI'yı sabırsızlıkla bekleyen oyuncuları direkt kendisine çeken bu iddia, 4chan isimli platformda yayımlandı ve yayımlanır yayımlanmaz Reddit gibi platformlara da yayıldı. Sızıntının kaynağı, GTA 6'nın hayranların tahmin edebileceğinden çok daha uzun bir süreden beri geliştirme sürecinden olduğunu ileri sürdü.

Sızdıran kişi, iddialarını herhangi bir kanıt ile desteklemediğinden ötürü bilginin doğru olup olmadığını söylemek de oldukça zor görünüyor. Bu kullanıcı ayrıca oyunun piyasaya sürülme tarihini de tam olarak vermedi. Kullanıcının ifadelerinde netlik içeren bilgiler sadece oyunun çoktan geliştirilmeye başlandığı ve oyuncularla buluşmak için hazır olduğu ile sınırlı kaldı.

GTA 6 çıkış tarihi ile ilgili iddiaya göre Rockstar Games 2021 yılı bitmeden oyun hakkında resmi bir açıklama yapabilir. Bu açıklamanın da resmi bir GTA 6 tanıtım videosu ile gelmesi bekleniyor.