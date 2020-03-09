GTA 6 Çıkış Tarihi Sızdırıldı!

GTA 6 indirip oynamak için sabırsızlıkla bekleyenlere güzel haber! Rockstar Games’in beklenen oyunu GTA 6’nın çıkış tarihi sızdırıldı. Çin’in popüler forum sitesinde GTA 6’nın çıkış tarihi paylaşıldı.

Dünya genelinde en çok oynanan oyunlardan GTA’nın yenisi çok yakında oyuncularla buluşacak gibi. "GTA 6 nasıl olacak?", "GTA 6 neler olacak?," veya "GTA 6 nerede geçecek?" gibi GTA 6 oyunu oynanış detaylarına ilişkin bilgiler paylaşılmadı, söylentiler var ancak GTA 6 ne zaman çıkacak? kesin olarak biliyoruz. GTA VI çıkış tarihi Çin’in en çok ziyaret edilen forum sitelerinden 4Chan’de paylaşıldı.

Grand Theft Auto (GTA) 6 çıkış tarihi 25 Mart olarak paylaşıldı. Peki, bu sızıntının doğru çıkma ihtimali var mı? GTA 6 çıkış tarihini paylaşan ismin Red Dead Redemption 2’nin çıkış tarihini sızdıran isim olduğunu düşünürsek doğru olma ihtimali oldukça yüksek. GTA 6’nın 2020 yılında çıkacağı biliniyordu ancak kesin bir tarih şimdiye kadar paylaşılmamıştı. Umarız, bu doğru çıkar ve GTA 6 indirip oynarız.