GTA 6 Çıkış Tarihi Sızdırıldı!

GTA 6 çıkış tarihi ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen yeni Grand Theft Auto oyununun ne zaman piyasaya sürüleceği ortaya çıktı.

Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu çok uzun bir zamandır milyonlarca oyuncu tarafından merak içerisinde bekleniyor. Rockstar Games, GTA 6 ile ilgili bu zamana kadar detay paylaşmadı fakat şirketin yeni Grand Theft Auto oyunu üzerinde çalıştığı çoğu kişi tarafından biliniyor.

Grand Theft Auto 5, ilk olarak 2013 yılında piyasaya sürülmesine rağmen dünya çapında milyonlarca insan tarafından beğenilerek oynanmaya devam ediyor. Öte yandan oyunun çıkışının üzerinden uzun yıllar geçmiş olmasından dolayı oyuncular gözlerini Grand Theft Auto VI ile ilgili güzel haberler verecek olan Rockstar Games’e çevirdi.

Daha önce de söylenildiği üzere açık dünya oyunu ile ilgili bu zamana kadar ne bir ipucu verildi ne de bir açıklama yapıldı. Rockstar Games şirketinden oyunculara söz konusu yapım ile ilgili bir açıklama yapılmamış olsa da çevrim içi ortamda birçok söylenti bulunuyor.

GTA 6 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Yeni GTA oyununun ne zaman piyasaya sürüleceğine yönelik çok önemli bir gelişme yaşandı. Ortaya atılan iddiaya göre Rockstar Games, Grand Theft Auto 6'yı bu yıl içerisinde duyuracak ve 2023 yılında satışa sunacak.

Tom Henderson, geçtiğimiz aylarda GTA 6'nın 2025 yılında PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X / S platformlarına çıkışını gerçekleştireceğini ileri sürmüştü. Bloomberg'den Jason Schreier ise resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir tweette Henderson'ın iddiasını doğrulamıştı.

Ortaya atılan yeni bir iddia ise oyunun 2023 yılında çıkacağını ileri sürüyor. Rockstar Games, Red Dead Redemption 2'yi 2017 yılında piyasaya süreceğini belirtmişti fakat oyunun çıkış tarihini 2018 yılının ekim ayına erteleme kararı almıştı. Dolayısıyla aynı durum Grand Theft Auto VI için de geçerli olabilir.

Video oyunu sektörünün önemli şirketleri arasında yer alan Rockstar Games, GTA 3, GTA Vice City ve GTA: San Andreas oyunlarının yenilenmiş sürümlerinin yer aldığı Grand Theft Auto Trilogy: The Definitive Edition ile tepkilerin odağı haline gelmişti.

GTA 6 çıkış tarihi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce GTA 6 önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.