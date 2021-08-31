Bir Hayran, GTA 6 Çıkış Tarihi İçin Canlı Yayını Bastı (Video)

Kendini "Taser" olarak tanıtan bir hayran, GTA 6 çıkış tarihi için canlı yayının ortasına atladı. Almanya'da ProSieben kanalında yayımlanan Schlag den Star'ın son bölümünde Grand Theft Auto serisinin hayranı, programın ortasına atlayarak sunucudan Rockstar Games'e açıklamada bulunma çağrı yapmasını istedi.

Programın sunucusu, programı kesen kişinin neden bahsettiği hakkında bilgi sahibi olmadığını yansıtırken Taser ise bunun bir video oyunu olduğunu ve ne zaman çıkacağını merak ettiğini söyledi.

Schlag den Star'ın Elton Dushat'ın ev sahipliği ile cumartesi geceleri Almanya'da yayımlanan ülke çapında popüler bir program olduğu biliniyor. Halo 3 gibi popüler video oyunlarına da yer verildiği programda GTA 6 da dile getirildi.

GTA 6 Çıkış Tarihi Hakkında Bilgi İstedi

Luaks1337 isimli Reddit kullanıcısı tarafından paylaşılan videoda da görülebileceği üzere Teaser öncelikle Grand Theft Auto 6 hakkında bilgi almak için programın ortasında sunucunun yanına gidiyor. Elton ve bir realite yıldızı olan Evelyn Burdecki'nin sözünü kesen kişi, bir sonraki GTA oyununun ne zaman çıkacağını öğrenmek istediğini belirtiyor.

Beklenmedik bir olayla karşılaşan Elton Dushat, bir sonraki Grand Theft Auto oyununun ne zaman çıkacağını bilmediğini çünkü video oyununun çıkışının kendisine bağlı olmadığını söylüyor. GTA hayranı Taser, sunucunun yanına ilk gittiğinde kısaca kendisini tanıtıp GTA 6'nın nerede olduğunu öğrenmek istediğini söylüyor. Sunucu ise GTA 6'nın ne olduğu hakkında hiçbir fikri olmadığını yansıtan gözleri ile yineliyor.

Taser, kameraya dönüp bağırarak onaylıyor. Bir fikri olmadığını belirten sunucu, video oyununun çıkışı ile ilgili yanıtında, "Benim elimde değil," diyor. Burdecki ise GTA 6'nın bir video oyunu olup olmadığını soruyor ve Taser onu onaylıyor.

Sıkı bir GTA hayranı olduğunu gösteren kişi daha sonra seslerinin duyulmasını gerektiğini belirterek sunucudan ve Burdecki'den kameraya bakarak "GTA 6 nerede?" diye bağırmasını istiyor ama sunucu daha GTA 5'i bile bitirmediğini ifade ediyor.

Başta sunucu olmak üzere birçok kişinin şaşkınlığa uğramasına yol açan kişi uzaklaşırken sunucu esprili bir şekilde onun Take Two'dan para alıp almadığını soruyor.

GTA 6 çıkış tarihi de dahil olmak üzere video oyunu hakkında şimdilik çok fazla bilgi bulunmuyor. Oyun hala bir sır gibi saklanırken GTA 5 ise satış rekoru kırmaya devam ediyor.