GTA 6 Çıkış Tarihi ve Fiyatı Sızdırıldı

Oyuncular tarafından merakla beklenen GTA 6 hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. GTA 6'nın çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldı.

GTA 6 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Rockstar Games tarafından sır gibi saklanan GTA 6'nın ne zaman çıkacağı sabırsızlık ile beklenmekte. Avusturya merkezli bir oyun firması yaptığı açıklama ile gündeme damga gibi vurdu. GTA 6'nın öncelikle PlayStation tarafına geleceği PC tarafına ise daha sonra geleceği söylenmekteydi. Avusturya'lı oyun şirketi GTA 6'nın PlayStation 4, PC ve Xbox One platformları için çıkacak olduğunu söyledi.

Grand Theft Auto 6, ya da kısaca GTA 6’nın 2020 yılı içerisinde tanıtılması beklenmekte. Oyunun hangi ay ve günde tanıtılacağı şu an için bilinmezliğini korumakta. Avusturya'lı oyun şirketine göre GTA 6, PlayStation 4'te 69,99 euro, PC'de 59,99 euro ve Xbox One'da ise 69,99 eurodan satışa çıkacak. 59.99 euro şu anki kur ile 391,42 TL'ye tekabül etmekte.

Rockstar Games'in merakla beklenen oyunun Netflix’in popüler dizisi Narcos’tan esintiler taşıyacağı söylenmekte. GTA 5 Windows için 14 Nisan 2015 tarihinde piyasaya çıkmıştı. Rocstar Games, 5 yıldır yeni bir oyunu piyasaya sürmedi. Oyuncuların heyecanları giderek artmakta. GTA 6 hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın.