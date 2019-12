GTA 6 Çıkış Tarihine Dair Yeni Bir İddia Ortaya Atıldı

Son günlerde Rockstar Games'in merakla beklenen GTA 6 için açıklamasını erkene çektiği konuşulmaya başlanmıştı. 2020 yaz aylarında serinin yeni oyununu duyuracağı konuşulan Rockstar dolaylarından GTA 6'ya dair yeni bilgiler geldi.

Aslında bütün tartışma Rockstar Games'in resmi Twitter adresi üzerinden paylaşılan şifreli bir gönderi ile başlamıştı. 4 Aralık tarihinde paylaşılan gönderide, temelde GTA 5'in gazino eklentisi promo ediliyor gibi görünse de GTA 6'ya dair kimi göndermeler de yer alıyordu. Videonun bir anında ekranda beliren resimlerden bir tanesinde Dünya üzerinde üç noktanın işaretlendiği ve bu noktalardan bir tanesinin Güney Amerika'yı gösterdiği seçilebiliyordu. Seri daha önce Güney Amerika'ya hiç gitmemişti ve birçok oyuncu bu noktaların GTA 6'nın lokasyonuna işaret ettiğini düşünmüştü.

The Diamond Casino & Resort: Score Big in Los Santos pic.twitter.com/M8TQ1KTEEZ

Bu gönderinin ardından GTA 6 söylentileri son sürat konuşulmaya devam edilirken, bir başka iddia ise PSErebus takma isimli Twitter kullanıcısından geldi. PSErebus, GTA 6 için hazırlıkların sürdüğünü ve oyunun PS5 ve Xbox Series X çıkış tarihlerinden sonra, yani 2021 yılında piyasaya sürüleceğini dile getirdi.

Grand Theft Auto 6 için yapılan bu açıklamanın kaynağının neresi olduğu söylenmezken, PSErebus isimli Twitter kullanıcısı daha önce de buna benzer açıklamalar yapmış ve bir kısmı doğru çıkmıştı.

Grand Theft Auto VI from developer Rockstar Games is currently scheduled to be released in Fall 2021 pic.twitter.com/5Tftp1aQla