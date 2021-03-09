Take-Two GTA 6 Çıkış Zamanı Hakkında Ne Düşünüyor? İşte Açıklama!

Duyurulmasını büyük bir sabırsızlıkla beklediğimiz GTA 6 çıkış zamanı belli mi? Bu konuda geçtiğimiz hafta Take-Two Interactive Üst Yöneticisi Strauss Zelnick'e önemli bir soru yönetildi ve bakın gelen cevap ne oldu? Detaylar haberimizde.

Oyun dünyasında hakkında sürekli sorular sorup da cevabını alamadığımız oyunlardan bir tanesi de hiç şüphesiz ki GTA 6 oluyor. Rockstar Games veya Take-Two Interactive cephesinde yaprak dahi kımıldasa, beklediğimiz duyurunun gelip gelmeyeceğini merak ediyoruz. Bu noktada, en çok soru yöneltilen kişi ise belki de Take-Two Interactive Üst Yöneticisi Strauss Zelnick oldu.

Hatırlayacağınız Şubat ayı içerisinde, GTA III, GTA: Vice City ve GTA: San Andreas hakkında sorulan bir soruya cevap veren Zelnick, gerekli açıklamanın Rockstar Games tarafından yapılacağını söylerken, yakın bir zaman önce katıldığı Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference sırasında PlayStation 5 ve Xbox Series için çıkacak olan GTA V oyunu için de önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Ne var ki GTA 6 konusu halen bir muamma olmaya devam ediyor. Geride bıraktığımız zaman zarfında birçok sızıntı duymuştuk. Bazıları geliştirilme aşamasının bittiğini ve yakın bir gelecekte satışa sunulacağını, bazıları ise henüz çok erken olduğunu söylüyordu. Ancak bunlar tabii ki hem oyuncuların hem de yatırımcıların soru sormasına engel değil. Malumunuz serinin yeni oyunu hakkında bu kadar sessiz kalınması, kapalı kapıların ardında nelerin döndüğünü fazlasıyla merak ettiriyor.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference ise bunun için oldukça uygun bir zemin hazırladı. Muhtemelen şaşırmayacaksınız, ama PlayStation 5 ve Xbox Series için çıkacak olan GTA V açıklamaları sonrasında sıra serinin yeni oyununa geldi. Bu defa Morgan Stanley şirketinden Brian Nowak devreye girdi. Soru-Cevap seansı sırasında net bir tarih sorusu yerine, son dönemdeki söylentiler göz önünde bulundurulduğunda, büyük sabırsızlıkla beklenen oyunun hangi yıl içerisinde çıkacağı konusunda bir bilgisinin olup olmadığı soruldu.

Take-Two Interactive Üst Yöneticisi Strauss Zelnick, bu soruya verdiği cevap ile GTA 6 sorularından büyük ölçüde sıkıldığını da belli etmiş oldu. “Pekala, Rockstar pazar için herhangi bir yeni oyun duyurusunda bulunmadı ve ortada bir duyuru olduğunda, Rockstar tarafından yapılacaktır.” yorumunda bulunan Zelnick devam etti: “Muhtemelen söyleyebileceğim bu kadar ve başka bir şey beklemiş olduğunuzu sanmıyorum.”

Verilen bu cevap elbette GTA 6 hakkındaki söylentileri ve oyuncular arasındaki tartışmaları da beraberinde getirecektir. Kimi oyuncular bunu oyunun çıkışına yakın bile olmadığımıza yoracakken, kimi oyuncular ise aksini iddia edecektir. Bakalım sıradaki GTA maceramızın ilk resmi işareti ne zaman gelecek? Artık gözümüz kulağımız Rockstar Games cephesinde ve yaşanacak olan yeni gelişmelerde olacak.