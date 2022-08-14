GTA 6 Çıkışı Sonrası Gelecek İçeriklerle İlgili Yeni Gelişme

Rockstar Games, bu yılın başlarında GTA 6 üzerinde çalıştığını doğruladığından beri, farklı kaynaklardan bir çuval dolusu bilgi aldık. Örneğin yakın tarihli bir Bloomberg raporu, GTA 6'nın bir kadın başrole sahip olacağını ve Rockstar'ın 2014'ten bu yana bunun üzerinde çalıştığını iddia ediyordu. Bugün ise Rockstar'ın oyunun çıkışından sonra GTA 6'ya DLC'ler getireceği konuşuluyor, bu da GTA 5'te yaptığının aksine bir hamle gibi duruyor.

Kısa bir süre önce, Rockstar'ın GTA 6'da büyümeye gideceğine dair iddialar da ortaya çıkmıştı. Bu iddiada GTA 6'nın sadece bir şehir ve iki kahramanı yerine, üç şehri olan dört kahramanı olacağı belirtiliyordu.

GTA 6 Şehir veya Ada Genişletmeleri Alabilir

Şimdi Tez2, Rockstar'ın GTA 6 için sağlam bir lansman sonrası içerik yol haritasına sahip olduğunu bildiriyor. Tez2'nin GTAForums'ta yazdığı mesaj şu şekilde:

"DLC olarak alacağımız "yeni şehirler ve görevler"in ilk dalgası kesinlikle GTA 6 yayınlanmadan önce planlanacak ve Rockstar, GTA 6 yayınlandıktan sonra tüm kaynaklarını bunun için ayırabilecek. Yeni şehirlere gelince, sanırım çoğunlukla yeni şehirler veya adalar alacağız. Cayo Perico veya Kuzey Yankon tarzı gibi. Bu şekilde Rockstar, her yeni DLC ile yeni GTA Online modu için yeni bir soygun sunabilir."

GTA 6 hakkında duyduğumuz her şey, Rockstar'ın oyun için planlarını henüz tamamlamadığını ima ediyor. Tüm sızıntılar ve söylentiler bir noktada doğru olabilir elbette ancak belli ki çalışmalar hâlâ kesinleşmiş değil. İyi haber şu ki, Rockstar'ın son işe alım baskısı ve Red Dead Online ile ilgili açıklaması, GTA 6'ya yoğun bir şekilde odaklandığını doğruluyor.

Peki sizin GTA 6'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.