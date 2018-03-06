GTA 6'da Ana Karakterimiz Kadın Olabilir

Grand Theft Auto 5’in piyasaya çıkmasının hemen ardından Grand Theft Auto 6’ya dair söylentiler ortaya çıkmaya başlamış ve oyun dair birçok iddia haberlere konu olmuştu. Bugün yayınlanan yeni haberlerdeyse GTA 6’da kadın karakter olacağı ve Vice City’e geri döneceği bilgileri yer aldı.

The Rooster Teeth isimli YouTube kanalı tarafından dillendirilen iddiaların ilkinde, bir sonraki Grand Theft Auto oyununun ana karakterine dair detaylar yer aldı. YouTube kanalı, bilgileri Rockstar Games’te çalışan birinden aldıklarını söylerken, sızdırılan bilginin GTA 6’nın ana karakterine dair olduğunu kaydetti. Kanal, içerdeki kaynağına dayanarak, GTA 6’nın ana karakterinin kadın olabileceğini belirtti

Her ne kadar bu bilgi doğrulamaya muhtaç olsa da son zamanlarda kadın karakterlerin oyunlarda daha fazla kullanılmaya başlandığı düşünülürse, Rockstar tarafından böylesine bir hamle yapılması çok gerçek dışı olmaz.

GTA 6 Vice City’de Geçebilir

Yine aynı kanalın sızdırdığı bir başka bilgideyse GTA 6’nın geçeceği şehre dair merak edilen sorulardan biri cevaplandı. The Rooster Teeth’in aktardığına göre Grand Theft Auto 6 Vice City’de geçecek.

Bildiğiniz üzere GTA 5, serinin en sevilen oyunlarından bir tanesi olan GTA: San Andreas’ın da içinde yer aldığı bir bölgede geçmiş ve bir nevi San Andreas sokaklarına geri dönmüştü. Rockstar Games’in buna benzer bir başka yol izleyeceğini söyleyen sunucular, GTA 6’nın Vice City şehrini kapsayan bir haritaya sahip olabileceğini belirttiler.