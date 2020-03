GTA 6'daki Karakterlerden Birinin Adı The Mexican Olabilir

Grand Theft Auto ile Red Dead Redemption oyunlarını dönüşümlü olarak karşımıza çıkartan Rockstar Games için sırada, Red Dead Redemption 2 sonrasında duyurulması beklenen Grand Theft Auto VI var. Şimdilik resmi bir duyuru yapılmış değil ama merak edilen detaylar, dolaylı yoldan ortaya çıkmaya devam ediyor. Son gelen Grand Theft Auto VI sızıntısına bakılırsa, karakterlerden birisi ortaya çıkmış olabilir. Jorge Consejo isimli ünlü aktörün özgeçmişine yer verdiği şahsi internet sayfasında Grand Theft Auto VI oyununun adı geçiyor.

Şuradan bakabileceğiniz detaylara göre, aktörün sayfasında Television, Film, Tiyator ve Antrenman gibi kategoriler var ve Film kısmını incelediğimiz zaman, oyundaki The Mexican isimli bir karaktere hayat verdiğini görebiliyoruz. Hemen yanında parantez içinde yazan Featured (Öne Çıkan) detayına bakacak olursak da, bu karakterin Grand Theft Auto VI senaryosunda bayağı önemli bir yere sahip olacağını anlıyoruz.

Dikkat çeken bir diğer detay ise, '(CGI) 2018' kısmı. Buna göre, The Mexican karakteri ile ilgili seslendirme çalışmaları 2018 yılında tamamlanmış gibi görünüyor. Gerçi seslendirme çalışmalarının bir oyunun geliştirilme aşaması sırasında genellikle ilk yapılan şeyler arasında yer almayabiliyor. Bunu da unutmamak lazım.

Şimdilik Jorge Consejo Grand Theft Auto VI ile ilgili listelemeyi özgeçmişinden kaldırmış değil. Dahası ise Twitter hesabı üzerinden konu ile ilgili olarak genel bir açıklama yapmış:

"Sevgili arkadaşlar,

Sizden gelen her mesajı okuduğum halde, anlaşma şartları gereği bazen belirli projeler üzerine yorum yapamayacağım lütfen aklınızda bulunsun. Lütfen görmezden gelindiğinizi veya gözden kaçmış olduğunuzu düşünmeyin. Minnettarım ve her birinize değer veriyorum."

Dear friends,



While I read every message from you, please know that because of contract stipulations sometimes I’m unable to comment on certain projects. Please don’t feel ignored or unseen. I appreciate and value every single one of you. ❤️✌🏼