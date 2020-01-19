GTA 6 Fiyatı Belli Oldu, Dünyanın En Eski Maddesi Bulundu! - Teknoloji Haberleri #79

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Gelin hep beraber bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş bakalım.

Japon milyarder Yusaku Maezawa, Twitter'da yaptığı bir paylaşımı retweet edenler arasında çekiliş yapacak ve şanslı 1000 kişiye 54 bin lira dağıtacak. OnePlus marka akıllı telefonlar 120Hz ekran yenileme hızı ile gelecek. Derya Matraş, Facebook'ta üst düzey yönetici konumuna atandı.

Dediki götür beni aya! Japon milyarder adam aya gitmek için yanına kız arkadaş arıyor. Robotlar kına gecelerinde yer alacak. NASA'da işe başlayan stajyer işe başladıktan 3 gün sonra gezegen keşfetti. Nasıl zeengin olunur? Araştırmacılar yaptığı açıklama ile gündeme damga vurmayı başardı.

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın dedektifin açıklamasına göre Brezilya'da yaşıyor. Plastikten 18 ayar altın üretildi. Dünyanın en eski maddesi tespit edildi. GTA 6'nın fiyatı sızdırıldı. Tüm detaylar videomuz içerisinde yer almakta.

Hemen aşağıda yer alan videomuzdan bu hafta teknoloji gündeminde neler yaşandığını öğrenebilirsiniz.

YouTube kanalımıza buradaki bağlantı üzerinden abone olarak en yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Tamindir'i takipte kalın!