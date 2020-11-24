GTA 6, GTA 5 Online Tanıtım Videosunda Gizli Olabilir!

Rockstar Games tarafından Twitter üzerinden yayınlanan GTA 5 online videosu GTA 6 hakkında bir ipucu veriyor olabilir. GTA 6 nerede geçecek? GTA 6 ne zaman çıkacak? Soruların yanıtı oyuncular tarafından merak ediliyor. GTA 6 hakkında son gelen sızıntıyı sizler için bir araya getirdik.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

Oyuncular Rockstar Games tarafından yapılan paylaşımları dikkatli bir şekilde takip ediyor ve GTA 6 hakkında bir ipucu yakalamaya çalışıyor. Son yapılan paylaşımda da oyuncular bir koordinat bilgisine ulaştı. Oyun severler GTA 5 online vidoesunda yer alan koordinat bilgisinin peşine düştü.

Koordinatlar Google Maps'e ve Earth'e girildi. Beklenmedik bir konuma ulaşıldı. Ulaşılan konumda VI şeklinde toprak bir yol bulunuyor. Oyuncular bu yolun GTA 6 ile ilgili olduğunu iddia ediyor. Hemen aşağıdan haritada yer alan yolun resmine ulaşabilirsiniz.

Görüntüdeki yolun Virginia'nın ortasında ıssız bir parkura çıktığı söyleniyor.

GTA 6'nın nerede geçeceği de merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde GTA 6'nın nerede geçeceği ile ilgili bir sızıntı gelmişti. GTA 6 haritası olduğu iddia edilen bir görüntü paylaşılmıştı. O sızıntıya hemen aşağıda yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Rockstar Games tarafından sır gibi saklanan GTA 6'nın ne zaman çıkacağı sabırsızlık ile beklenmekte. Grand Theft Auto 6, ya da kısaca GTA 6’nın 2020 yılı içerisinde tanıtılması beklenmekte. Oyunun hangi ay ve günde tanıtılacağı şu an için bilinmezliğini korumakta. Rockstar Games'in merakla beklenen oyunun Netflix’in popüler dizisi Narcos’tan esintiler taşıyacağı söylenmekte.

GTA 5 Windows için 14 Nisan 2015 tarihinde piyasaya çıkmıştı. Rockstar Games, 5 yıldır yeni bir oyunu piyasaya sürmedi. Oyuncuların heyecanları giderek artmakta. GTA 6 hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.

Sizler GTA 6 hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!