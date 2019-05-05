GTA 6 Haritası Sızdırıldı! Liberty City ve Vice City Birleşiyor

Grand Theft Auto oyun sektöründeki en çok beklenen yapımların arasında yer alıyor ve Rockstar GTA 6 hakkındaki bilgileri sızdırmamayı başarıyor. Ancak bugün ortaya çıkan bir rapora göre GTA 6'da seyahat edilebilecek çok sayıda şehir olacak.

Grand Theft Auto 6 ile ilgili sızıntılardan bazıları internete yüklenmiş olmasına rağmen oyun hakkında çok bir şey bilmiyoruz. Fakat bugün Pastebin'de iddia edilen ve kısa süre içerisinde silinen bazı bilgiler GTA 6 hakkında önem taşıyor. Liberty City ve Vice City haritalarını birleştirecek GTA 6'nın hikayesi de belirginleşmiş durumda.

Red Dead Redemption 2'nin bazı mekaniklerini GTA 6'ya uyarlayan Rockstar, oyunu Liberty City'de başlatacak. Ufak tefek hırsızlıkların yapılacağı bu şehirde büyük bir çeteye katılacağız ve yolculuğumuz Vice City haritasında sürdürülecek. Buradaki görevimiz de ise 'uyuşturucu lordu' olmaya kadar devam edecek. Ancak Rockstar'ın günümüz konsollarına GTA 6 sunma gibi bir planı bulunmuyor.

PS4 veya Xbox One'a Çıkış Yapmayacak

Sony Playstation 5 ve Xbox 2'nin satışlarını analiz etmek isteyen Rockstar, GTA 6'yı bu konsollara saklıyor. Bellek kısıtlamaları nedeniyle günümüz konsollarını tercih etmeyen geliştiricinin GTA 6 Online'da ise farklı bir şehir kullanacağı iddia ediliyor. Bu kadar yüksek boyutlu bir oyunu PS4 veya XONE'nın kaldırmayacağını düşünen Rockstar'ın birkaç yıl içerisinde GTA 6'yı sunması bekleniyor.