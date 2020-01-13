GTA 6 için Birkaç Yıl Daha Beklememiz Gerekebilir!

Grand Theft Auto VI (GTA 6) uzun bir süredir sabırsızlıkla beklenen oyunların başında yer alıyor. Bazı iddialara göre yeni oyun için birkaç sene daha beklememiz gerekebilir.

Ünlü Analist Açıkladı: En Erken 2022

Video Games Chronicle ile röportaj yapan ünlü endüstri analisti Micheal Pachter, merak edilen bazı soruları yanıtlayarak bizlere bazı önemli ipuçlarını sundu.

Bu noktada VGC tarafından yöneltilen en önemli sorulardan birisi de 2013 yılından bu yana sessizliğini koruyan Rockstar Games üzerinden geldi. Bildiğiniz üzere 2013 yılında GTA 5 ile karşımıza çıkan yapımcı şirket, o zamandan bu yana yani yaklaşık yedi senedir büyük bir ustalık ile sessizliğini koruyor.

Wedbush Securities bünyesinde çalışan ünlü analist Pachter, GTA 6'yı bekleyenlerin önümüzdeki birkaç sene daha heyecanlanmaması gerektiğini söyledi. Sektörden aldığı bilgiler üzerinden açıklamalar yapan Pachter, bu oyun için en erken yılın 2022 yılı olduğunu söyledi.

Yine de aksi yöndeki açıklamaları göz önüne alıp kendimizi avutmayı deneyebiliriz. Daha öncesinde ortaya atılan söylentiler, yeni oyunun PlayStation 5 ile birlikte karşımıza çıkacağını işaret ediyordu. Yine de olası tüm gelişmelerden haberdar olmak için bizleri takipte kalın.