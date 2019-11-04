GTA 6 için Heyecan Verici Gelişme!

Oyuncuların uzun süredir heyecanla beklediği Grand Theft Auto 6 (GTA 6) açılan yeni iş ilanı ile gündeme geldi. İşte yeni gelişmeler!

GTA 6 için Hazırlıklar Sürüyor

2013 yılında satışa sunulan GTA 5, aradan geçen uzun süreye rağmen hala yüksek oyuncu sayısı ile dikkatleri çekiyor. Yine de aradan geçen altı sene gibi uzun bir sürenin ardından, oyuncular gözlerini serinin yeni oyununa doğru çevirmeye başladı. Ortaya çıkan yeni iş ilanı, GTA 6 bekleyenleri heyecanlandırmayı başardı.

Rockstar Leeds tarafından açılan yeni iş ilanı, "Dünyanın en büyük ve en iyi açık dünyasının geliştirilmesi için çevre varlıklarının oluşturulması ve modellenmesi üzerinde çalışacak Çevre Sanatçısı arıyoruz." açıklaması ile dikkatleri çekti.

Şirketin RDR 2 üzerindeki çalışmalarını artık yavaşlattığını ve bu çapta büyük başka bir projesinin olmadığını düşünürsek, bu oyunun GTA 6 olacağını çok net bir şekilde düşünebiliriz.

Şu an için GTA 6 ile ilgili bilinen detaylar neredeyse koca bir hiç. Yeni oyunun ne zaman piyasaya sunulacağını bile bilmesek de PlayStation 5 ile birlikte çıkış yapmasını bekleyebiliriz. Bu da önümüzdeki sene önemli bir sürpriz ile karşılaşabileceğimiz anlamına geliyor. Gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.