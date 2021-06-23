Bir GTA 6 Karakteri Sızdırıldı: Oyunda Ünlü Bir Rapçi Olabilir

Grand Theft Auto VI sızıntılarına bir yenisi daha eklendi. Söylentiye göre oyunda yer alacak bir GTA 6 karakteri belli oldu. GTA VI hayranlarına göre oyunda ünlü bir isim yer alabilir ancak serinin yaklaşan oyunu GTA VI'da gerçekten bu ismin yer alıp almayacağı şimdilik belli değil.

GTA 6 Karakteri Kim Tarafından Canlandırılacak?

Grand Theft Auto sızıntılarını düzenli olarak takip eden oyuncuları heyecanlandıran yeni bir söylenti daha ortaya atıldı. Bu söylentinin oyunda yer alacak bir karakterin kim olacağı ile ilgili olduğu görülüyor. Söylentiye göre oyunda yer alacak karaktere geçmeden önce bunun sadece bir iddia olduğunu, oyunda bu karakterin yer alma ihtimalinin olup olmadığının şimdilik belirsizliğini koruduğunu belirtelim.

Bu söylenti eğer doğruysa "Dr. Dre" sahne adı ile bilinen ünlü rapçi Andre Romelle Young, GTA 6'da yer alacak bir karakter olabilir veya oyunun geliştirilme aşamasına herhangi bir şekilde yardımcı olan bir isim olabilir.

Bu iddia, geçtiğimiz günlerde Rockstar Games'in ana şirketi olan Take-Two'nun "rapponator.com" isimli alan adını alması ile gün yüzüne çıktı. Take-Two'nun alan adını kaydettiği ise Tez2 tarafından bildirildi. Peki, bu alan adının Dr. Dre ile ne gibi bir bağlantısı olabilir?

Tez2'nin de belirttiği gibi Rapponator ismi, Rockstar Leeds tarafından geliştirilen müzik karıştırıcısı Beaterator'la oldukça büyük bir benzerlik taşıyor. Tez2 buna ek olarak Rockstar'ın henüz geliştirilme aşamasında olan yeni bir müzik karıştırıcının olduğunu düşünüyor.

Dr.Dre, sizin de hatırlayacağınız üzere oyuna gelen bir güncelleme ile kısa bir süreliğine de olsa video oyununda görünmüştü. Rapponator ve Beaterator'un benzerliği ise akıllara Dr. Dre ve Rockstar Games'in ortaklığının GTA 6'da da devam etme ihtimalini getirdi. Bu ortaklık eğer mümkün olursa Dr. Dre, oyunun müziklerine yardımcı olabilir ya da oyuna bir karakter olarak eklenerek Andre Romelle Young'un hayranlarının ilgisi GTA 6'nın üzerinde toplanabilir.

Bu iddianın sadece bir iddiadan ibaret olduğunu bir kez daha belirtelim. Dr. Dre'nın gerçekten oyunla bir ilişkisinin olacağını gösteren somut bir kanıt bulunmuyor. Bu iddianın gerçek olup olmadığı ancak ilerleyen günlerde ortaya çıkacaktır.