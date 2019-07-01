GTA 6, Netflix Dizisi Narcos’tan Esintiler Taşıyacak!

Grand Theft Auto 6 ile ilgili çıkan yeni bir söylentiye göre merakla beklenen oyun, Netflix’in popüler dizisi Narcos’tan esintiler taşıyacak.

JackOLantern1982 adındaki bir Reddit kullanıcısı, “Project Americas” olarak kodlandığı bildirilen bir sonraki Grand Theft Auto oyunu hakkında önemli bilgiler verdi.

Grand Theft Auto 6, ya da kısaca GTA 6’nın, dijital yayın platformu Netflix’in sevilen dizisi Narcos’tan esinlendiğini söyleyen Reddit kullanıcısı, serideki yeni oyunun Kolombiya’daki uyuşturucu ticaretini merkezine alacağını aktardı.

İlk iki sezonunda, dünyaca ünlü Kolombiyalı uyuşturucu karteli Pablo Escobar'ın hayatını konu alan Narcos, üçüncü sezonda ise yine Kolombiya'da geçmiş ancak bu sefer Cali karteli ile olan mücadeleyi işlemişti. Geçtiğimiz yıl dördüncü sezonuyla karşımıza çıkan popüler dizi, bu kez de Meksika'nın başkenti Mexico City şehrindeki uyuşturucu kartellerini konu almıştı.

JackOLantern1982 adındaki Reddit kullanıcısı, GTA 6’daki karakterin ana dilini konuşacağını, bu nedenle oyunun adeta bir Narcos bölümü havasında olacağını belirtti.

“Project Americas” kod adındaki yeni GTA oyunu, Grand Theft Auto V'in piyasaya sürülmesinden bir yıl sonra, yani 2014 yılında geliştirilmeye başlanmıştı.

Rockstar Games’in Red Dead Redemption 2’ye odaklanması sebebiyle üretimi defalarca ertelenen GTA 6, 1970-1980 yılları arasında geçecek.

Söylentilere göre, Vice City'den Güney Amerika'ya kokain kaçakçılığı yapmakla görevli Ricardo adında bir erkek karakteri kontrol edeceğiz. Ayrıca hikaye, HIV ve o dönemde meydana gelen göç krizi gibi konuları da içerecek.

GTA 6’yı çevreleyen diğer söylentiler arasında, birden fazla şehirde geçeceği ve PlayStation 5 ve Xbox Scarlett platformlarında piyasaya sürüleceği de bulunuyor. Merakla beklenen oyunla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin!