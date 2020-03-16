GTA 6'nın Vice City'de Geçebileceğine Dair Müthiş İddia

GTA 6 Vice City iddialarını güçlendiren en somut kanıtlardan bir tanesi bugün ortaya çıktı. Bir Reddit kullanıcısı, daha önce sızan haritadan hareketle GTA 6'nin neden Vice City'de geçeceğini açıkladı.

GTA 5'in çıkmasının üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen hala yeni oyuna dair elimizde güçlü kanıtlar yok; ancak GTA 6'nın geliştirildiğinden hepimiz eminiz. Hal böyle olunca GTA 6 hakkında dedikolar da bitmek bilmiyordu. Bunlardan en sonuncusu ise oyunun geçeceği haritaya dairdi.

GTA 5 için yayınlanması planlanan yeni DLC paketinin kodlarını karıştıran bazı oyuncular, bir sonraki oyuna dair kimi detayları keşfettiler. GTA Online için piyasaya sürülmesi planlanan paketin içerisinde yer alan haritanın, GTA 5 için kullanılmasının pek mümkün olmadığının altını çizen oyuncular, hemen aşağıdaki görseli paylaştılar.

GTA 6 Vice City iddiaları güçleniyor

Görselde Michigan Gölü, Florida Yarımadası ve Meksika sınırına benzeyen topografik detayları içaren harita, aslında Vice City iddialarının dayandığı noktaydı. Vice City her ne kadar hayali bir şehir olsa da ABD'nin Miami kentinden hareketle hazırlanmıştı. Haritada Florida ve Miami'nin gösterilmesi buna işaret olarak kabul edilirken, daha önce ortaya atılan bir başka iddia daha akıllara geldi.

GTA 6 haritası konusunda birçok söylenti gün yüzüne çıkmasına rağmen, bunların arasında en çok tutulanları Güney Amerika ve Güney ABD iddialarıydı. Oyuna farklı hava katacağından Güney ABD ısrarla istenen konumlardan biri haline gelmişti. DLC'de gösterilen yerlerin bu bölgeyi kapsaması ise yine bunun işaretleri arasında gösterildi.