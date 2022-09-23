GTA 6 Sızıntılarından Sorumlu Bir Hacker Yakalandı

Hafta başında yaşanan GTA 6 sızıntısının ardından oyun dünyası karışmıştı. Onlarca oynanış videosunun ve GTA 6 ile GTA 5'in kaynak kodlarının sızdırıldığı hack saldırısından sonra Rockstar Games bir açıklama yaptı. Açıklamada saldırıyı kabul eden firma, yaşanan saldırıyla ilgili yasal işlemleri başlattıklarını bildirdi. Polis sonunda sızıntıyla ilgisi olduğu düşünülen bir hackerı yakaladı.

Birleşik Krallık polislerinin yaptığı çalışma sonrasında 17 yaşındaki bir hacker, Oxfordshire'da tutuklandı. Şu an için kesin olmasa da hackerın Uber ve Rockstar Games saldırılarıyla ilişkili olduğu düşünülüyor.

Busted: Ünlü Hacker Çetesi Çökertilebilir!

On the evening of Thursday 22 September 2022, the City of London Police arrested a 17-year-old in Oxfordshire on suspicion of hacking, as part of an investigation supported by the @NCA_UK’s National Cyber Crime Unit (NCCU).



He remains in police custody. pic.twitter.com/Zfa3OlDR6J — City of London Police (@CityPolice) September 23, 2022

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Londra Polis Departmanı, 22 Eylül akşamında 17 yaşındaki saldırganın çeşitli hack saldırıları şüphesiyle tutuklandığını belirtti. Ulusual Siber Suçlar Birimi'nin hummalı çalışmaları sonrasında tespit edilen saldırganın ünlü Lapsus$ hacker ekibinden olduğu düşünülüyor.

Daha önce de 16 yaşındaki bir şüpheli, Lapsus$ ekibinin lideri olması sebebiyle tutuklanmıştı. Milyonlarca dolar servete sahip olduğu anlaşılan hackerın son yıllarda yaşanan büyük saldırılarla ilgili olduğu düşünülüyor. Genç hackerlardan oluşan Lapsus$ grubundakilere yapılan tutuklamalar, grubun çökertilmesiyle sonuçlanabilir.

Tutuklayan 17 şüphelinin suçları henüz açıklanmasa da New York Times, Uber ve Rockstar Games saldırılarından sorumlu olduğunu belirtti. Henüz firmadan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.