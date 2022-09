GTA 6 Sızıntılarından Sorumlu Bir Hacker Yakalandı

Hafta başında yaşanan GTA 6 sızıntısının ardından oyun dünyası karışmıştı. Onlarca oynanış videosunun ve GTA 6 ile GTA 5'in kaynak kodlarının sızdırıldığı hack saldırısından sonra Rockstar Games bir açıklama yaptı. Açıklamada saldırıyı kabul eden firma, yaşanan saldırıyla ilgili yasal işlemleri başlattıklarını bildirdi. Polis sonunda sızıntıyla ilgisi olduğu düşünülen bir hackerı yakaladı.

Birleşik Krallık polislerinin yaptığı çalışma sonrasında 17 yaşındaki bir hacker, Oxfordshire'da tutuklandı. Şu an için kesin olmasa da hackerın Uber ve Rockstar Games saldırılarıyla ilişkili olduğu düşünülüyor.

On the evening of Thursday 22 September 2022, the City of London Police arrested a 17-year-old in Oxfordshire on suspicion of hacking, as part of an investigation supported by the @NCA_UK’s National Cyber Crime Unit (NCCU).



He remains in police custody. pic.twitter.com/Zfa3OlDR6J