GTA 6 Tanıtım Zamanı Yaklaşıyor Olabilir: Rockstar Games Yeni İş İlanı Verdi!

Rockstar Games GTA 6 tanıtım zamanı yaklaşırken, çalışmaları için hazırlıklara başlamış gibi görünüyor. Yeni iş ilanı, beklenen zamanın yaklaştığına işaret gibi görünüyor. Detaylar ise haberimizde.

Oyun sektöründe duyuruları ile bomba etkisini her daim yaratmayı başaran birçok şirket var ve bunlardan bir tanesi de hiç şüphesiz ki Rockstar Games. Son olarak 2016 yılında böyle bir etki yaratan şirketin sıradaki bombasını ne zaman patlatacağına dair herhangi bir detay yok. Zor olan kısmı ise, GTA 6 oyununun geliştiriliyor olduğunu bilmek. Netleşmemiş olan bir tarihi beklemek elbette herkes için zordur ama elden bir şey gelmiyor. Beklemeye devam ediyoruz.

Rockstar Games henüz renk vermiş değil ama zaman içerisinde karşılaştığımız birçok sızıntı, iş ilanı ve patent alımı, geliştirilme sürecinde aşamaların birer birer kaydedildiğini gösteriyor bizlere. Mesela son olarak yapay zeka ile ilgili bir patent alınmıştı. Bunun sonrasında ise, yakın bir zaman önce oyunun çıkış tarihi ile ilgili bir de sızıntı da yaşanmıştı. Şimdi ise Amerika menşeli şirket tarafından yeni bir iş ilanı verilmiş. Bu iş ilanı, GTA için sırada ne olduğunu fazlası ile merak eden bizler için resmi duyuruya adım adım yaklaştığımızın işareti olabilir.

GTA 6 Tanıtım Zamanı Yakın Olabilir

Yakın bir zaman önce verilen iş ilanına göre, Sinematik Oynanış Kaydetme Sanatçısı aranıyor. Detaylarına bakacak olur isek, çeşitli projeler kapsamında hem çevrimiçi hem de televizyon üzerinden yapılacak olan tanıtımlarda kullanılmak üzere sinematik oynanış gösterimi kaydedebilecek bir çalışan arıyorlar. Sıradaki proje çok büyük ihtimalle GTA 6 olacağı için şimdiden bir heyecan sardı diyebiliriz. Seçilecek olan aday kişi, geliştirici ekibe ticari tanıtımlar ve duyuru fragmanları için yardımda bulunacakmış. Aranan beceriler ise oyun içi sinematik anları kaydedebilmenin yanı sıra, ekip içerisinde hem bağımsız hem de yakın iletişim halinde çalışabilmek.

Görünüşe göre Rockstar Games yavaş yavaş GTA 6 için duyuru fragmanı hazırlığına girmiş olmalı. En azından verilen iş ilanına göre tahminler bu yönde. Ne var ki bu sene GTA 5 PlayStation 5 ve Xbox Series için de yayınlanacağı için, bir ihtimal çok da acele edilmeyebilir. Malumunuz yakın bir zaman önce yaşanan sızıntı ile altıncı oyunun 2022 yılında duyurulacağı ve 2023 yılı içerisinde satışa sunulacağı söylenmişti.

Şimdilik yapabileceğimiz tek şey, beklemek ve gelecekte nelerin olacağını görmek olacak. Bakalım beklenen haber ne zaman gelecek ve GTA 6 oyunundan ilk resmi görselleri ne zaman göreceğiz? Gelişmeler için takipte olacağız.