GTA 6 Videolarını Sızdıran Hacker: "Elimde Daha Fazlası Var"

GTA 6'nın ön geliştirme aşamasındaki görüntülerini sızdıran hacker, görünüşe göre geri döndü ve FBI soruşturmasını sürdürürken oyunla ilgili daha fazla içeriği yayınlamakla tehdit ediyor.

Oyun dünyası, bu hafta sonu 90 adet oyun içi GTA 6 videosunun sızdırılması ve sosyal medyada bir yangın fırtınasına yol açmasıyla şaşkına döndü. Rockstar sızıntının gerçek olduğunu onayladı ve bunun geliştirme sürecindeki oyunlarına etkisi olmayacağını söyledi. Yine de şirketin güvenliğini ihlal eden hacker hâlâ serbest ve paylaşacak daha çok şeyi olabilir.

GTA Forumlarındaki bir gönderide hacker'ın Teapot olarak bilinen hesabı yeniden ortaya çıktı ve kullanıcılara güncellemeler için yeni bir Telegram hesabını takip etme talimatı verdi. Bunun aynı kullanıcı mı yoksa hesabın kontrolünü ele geçiren başka biri mi olduğu belli değil ancak kişi GTA 6'ya dair daha fazla şeyi yayınlamakla tehdit ederek kaos yaratıyor.

Hacker Elinde Daha Fazla Veri Olduğunu İddia Ediyor

Hacker, Telegram üzerinden oyun hakkında bilgi içeren bir PDF belgesine sahip olduğunu ve yakında yayınlayabileceğini iddia etti. Rockstar Games'in içinden Tez2, belgenin bir kısmını zaten gördüğünü ve bazı detayları GTA forumlarında paylaştığını iddia ediyor.

Bütün bunlar olurken FBI, hacker'ın Uber'in güvenliğini de ihlal eden kişiyle aynı kişi olduğu yönündeki raporların ardından bu davayı araştırıyor. Bu gizeme ek olarak yeni bir iddia Breached hacker forumundaki bir yöneticiden geliyor. İddiaya göre sızdıran kişinin Lapsus$ hacker grubunun 16 yaşındaki bir lideri olduğu ve geçmişte benzer suçlardan tutuklandığı belirtiliyor.