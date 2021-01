GTA 6 için Yapay Zeka Teknolojisi Patenti Başvurusunda Bulunuldu

Oyuncular olarak GTA 6 ile ne zaman tanışacağımızı merak ediyoruz. Rockstar Games şimdilik bu konuda ser verip sır vermiyor olsa da yeni oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu biliyoruz. Ancak Amerika menşeli şirket şu an için pek fazla lafını geçirmiş değil. Bilhassa Cyberpunk 2077 ile ilgili yaşananların sonrasında daha da temkinli bir yaklaşım sergilenecektir ama bir yandan da yeni gelişmeler yaşanmıyor değil. Ortaya çıkan bir bilgiye göre, Take-Two Interactive tarafından, GTA 6 için yapay zeka teknolojisi patenti satın alınmış. Detaylar haberimizde:

Reddit üzerinde ortaya çıkan bu patentin başvurusu 2020 yılının Ekim ayı içerisinde gerçekleşmiş. “Bir Oyun Ortamında Sanal Gezinme için Sistem ve Yöntem” başlığı taşıyan patent, yapay zeka karakterlerin hareketleri ve bulundukları çevreye verdikleri tepkiler ile alakalı yeni bir sistem sunacak. Görünüşe göre bu sistem, Baş Yapay Zeka Programcısı Simon Parr ve Ortak Teknoloji Yönetmeni David Hynd tarafından geliştirilmiş.

GTA 6 için Yapay Zeka Teknolojisi Patenti Detayları

Verilen detaylara göre bu sistem, oyuncuların yapay zeka karakterlerden bekledikleri ama işlemci ve bellek bant genişlikleri dahilinde geleneksel sistemler ile sağlanamayan davranışları sağlayabilecek donanım ve yazılım ile alakalı kısıtlamaların olmadığı gerçekçi bir dünya yaratabilmek için oluşturulmuş. Daha spesifik konuşmak gerekirse, özellikle de trafik ile alakalı olduğu söyleniyor. Diğer bir deyişle, daha gerçekçi bir trafik simülasyonu ile karşılaşacağız.

Patentin detaylarında, her bir yapay zekanın trafikte farklı karakteristiği olacakmış. Bu karakteristik hızlanma, viraja giriş hızı öndeki araçla aradaki mesafeyi koruma ve frenleme zamanı ve azami sürati kapsayacak. Bunun yanı sıra, güneşli havada spor arabası ile dolaşan bir karakterin yağmurlu bir günde kamyon süren bir başka karaktere göre daha hızlı gidebilmesi de mümkün olabilecek. Haliyle de bizim dışımızdaki karakterler daha gerçeğe yakın davranışlar sergileyebilecekler.

Patentteki dikkat geçen bir diğer nokta ise “çok oyuncu ağ oyun topluluğunda sana gezinme ve obje yönetimi” cümlesi. Eğer bahsi geçen bu sistem birçok oyunculu oyun için tasarlanmış ise, sıradaki GTA 6 oyununun çok oyunculu bir deneyim sunacağı veya doğrudan GTA Online ile entegre edileceği anlamına da geliyor olabilir.

Son olarak, patentte yapay zeka dolaşım sistemi ile ilgili mevcut eksiklikler üzerine bir değerlendirmede de bulunulmuş. Öyle ki sınırlı kaynakların simülasyonun daha az karmaşık olmasına yola açıyor ve mevcut yapay zeka sistemleri sadece önceden belirlenmiş sayıda yapay zeka tarafından kontrol edilen arabalara izin veriyor. Ne var ki oyuncular gerçekçi bir deneyim için bundan daha fazlasını istiyor. Buna ek olarak, mevcut geleneksel sistemler araçların kapalı yollara yönelik olarak herhangi bir plan yapamadıkları yüksek seviyede olmayan trafik bilgisine güveniyor. Oluşturulan yeni sistem ise bu tür durumları ortadan kaldırmak için de tasarlanıyor.

Şu an için ne Rockstar Games ne de Take Two Interactive bu patent hakkında herhangi bir açıklamada bulunmuş değiller. Bununla birlikte henüz Grand Theft Auto 6 oyununun resmen geliştirilme aşamasında olduğuna dair açık bir bilgilendirme yapılmış değil ama söz konusu detaylara bakacak olursa, oynanış olarak heyecan verici bir deneyimin sunulacağına dair şüphe yok. Gelişmeleri takipte olacağız.