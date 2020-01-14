GTA IV'ün Steam'de Satıştan Kalkmasının Nedeni Belli Oldu

Grand Theft Auto serisinin en iyi oyunlarından bir tanesi sayılan Grand Theft Auto IV, geçtiğimiz hafta içerisinde birden bire Steam üzerinden satın alınamaz hale gelmişti. Öncesinde herhangi bir açıklama yapılmaksızın gerçekleşen bu durum karşısında muhtemel bir telif veya Games for Windows Live sorunu olabileceği tahmin edilmişti. Bu tahminlerden ikincisi tuttu. Grand Theft Auto IV, Games for Windows Live sorunu yüzünden bir süre daha Steam üzerinden satın alınamayacak.

Dün duruma bir açıklık getirilebilmesi amacı ile Rockstar Games sözcüsü tarafından birer bildiri yayınlandı. Bildiride yer alan açıklama şu şekilde;

"Grand Theft Auto IV, esasen Games For Windows Live platformu için yaratılmıştı. Microsoft artık Games For Windows Live için destek sunmadığından dolayı, artık oyunun mevcut versiyonunun satışına devam etmek için lazım olan ek anahtarları üretmek artık mümkün olmuyor. GTA IV'ün PC için dağıtımını yapmak adına diğer seçenekleri araştıracak ve mümkün olan en kısa sürede daha fazla bilgi paylaşacağız."

Şu an için Grand Theft Auto IV oyununu Steam üzerinden satın almak mümkün olmasa bile bağımsız Episodes from Liberty City genişletme paketinin halen satın alınabildiğini belirtelim.

Games for Windows Live platformunu kullanmış olan Capcom, Bandai Namco Entertainment, Epic Games, Warner Bros. Interactive Entertainment, 2K ve Codemasters gibi yayıncılar yıllar önce bağlarını kesmişlerdi. Rockstar Games ise bunca zaman beklemenin karşılığında böylesi kötü bir sürpriz ile karşılaştı. Umuyoruz ki sorun kısa zamanda çözülür de Grand Theft Auto IV Steam mağazasına geri döner.