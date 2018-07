GTA Online'a “After Hours” Güncellemesi Geliyor 

Rockstar Games, en çok tutulan ve oynanan oyunlarından birisi olan GTA Online'a, zaman zaman getirdiği güncellemelerle oyuncularının beğenisini kazanıyor ve oyunu canlı tutmayı başarıyor.

Rockstar Games, 24 Temmuz’da oyuna yeni bir güncelleme getirmeye hazırlanıyor. Bir fragmanı da yayınlanan ve Liberty City esintileri taşıyan güncellemeyle, oyuna yeni karakterler ve yeni görevler eklenecek. Güncellemeyle ayrıca, Grand Theft Auto IV (GTA IV)'ün sevilen karakteri "Gay" Tony Price da GTA Online’a geliyor. İlk olarak 2009 yılında GTA IV'ün The Ballad of Gay Tony isimli ek paketinde gördüğümüz "Gay" Tony Prince, bu defa GTA Online’a geliyor ve Los Santos'da bir gece klübü açarak karşımıza çıkıyor.

Güncellemeyle gelecek olan gece klüpleri istenilen şekilde dizayn edilebiliyor, mekana çalışanlar alınabiliyor, çalışanlar terfi ettirilebiliyor ve oyunculara yeni iş fırsatları sunulabiliyor. After Hours güncellemesiyle gelen ana görev ise, Prince’in en son girişimi için bir DJ’i korumak. Rockstar Games güncelleme hakkında, “Gece klübünüzü baştan itibaren kurun, dizayn edin, çalışanlar işe alın ve yükseltin. Gece klübünüz ne kadar çok popüler olursa o kadar daha güvenli hale gelecek.” ifadelerini kullanıyor.

GTA Online oyuncularının "Gay" Tony Prince karakteriyle birlikte büyük gece klüpleri işleteceği güncellemede aynı zamanda popüler DJ’ler de yer alacak. Buna göre, The Black Madonna, DJ Solomun ve Tale Of Us gibi büyük DJ’ler gece klübünüzde oyuncular için en iyi müzikleri çalacak.

24 Temmuz’da gelecek olan After Hours güncellemesiyle ilgili olarak şimdilik elimizde bir adet fragmandan başka bir ip ucu bulunmuyor. Dolayısıyla bu yeni güncellemede daha bilmediğimiz birçok yeni özellik de yer alabilir.