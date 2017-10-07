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  4. GTA Online'a Batmobile Ekleniyor

GTA Online'a Batmobile Ekleniyor

Batmobile
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman Oyun
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Grand Theft Auto 5’in çok oyunculu tarafını oluşturan Grand Theft Auto Online için ücretsiz güncellemeler yayınlamaya devam eden Rockstar Games, oyuna başta Batmobile benzeri bir araç olmak üzere yeni araçların ekleneceğini açıkladı.

17 Eylül 2013 tarihinde Playstation 3 ve Xbox 360 platformları için piyasaya sürülen GTA 5, inanılmaz bir çıkış yapmış ve listeleri alt üst etmişti. O güne kadar geliştirilen oyunlar arasında en yüksek geliştirme bütçesine sahip olan oyun, sadece hikâye bölümleriyle bile milyonlarca kopya satmayı başarmıştı.

1 Ekim 2013’te oyuncuların internet bağlantısıyla birbirlerine karşı oynamasının yolunu da açan Rockstar Games, GTA Online’ı herkesin kullanımına açmıştı. Oyunun online tarafını yapacağı ücretsiz güncellemelerle destekleyeceğini açıklayan şirket, yaklaşık dört yıldır belirli aralıklarla güncellemeler çıkarmaya da devam etmişti.

Yapılan yeni açıklamayla GTA Online’a Vigilante isminde açıkça Batmobile’a benzeyen bir araç ekleneceğini ortaya çıktı. Ön tarafı 1989’da çekilen Batman filmindeki arabaya arka tarafıysa Christopher Nolan’ın Batman filmlerindeki Batmobile’a benzeyen araçla birlikte Coil Cyclone ismi verilen bir başka spor arabanın da GTA Online’ın araç listesine gireceği duyuruldu.

Buzzard

İki yeni otomobille birlikte Buzzard isminde bir avcı helikopterinin de GTA Online oyuncuları tarafından oynanabileceğini açıklayan Rockstar Games, güncellemenin yakın zaman içinde bütün platformlarda yayınlanacağını da belirtti.

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ETİKETLER: gta 5 grand theft auto 5 gta online batmobile

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