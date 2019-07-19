GTA Online, Beş Yıl Sonra 'Kumarhanesine' Kavuşuyor

Grand Theft Auto Online’ın oyun içi kumarhanesi olarak faaliyet gösterecek olan Diamond Casino & Resort, önümüzdeki hafta büyük bir açılışa ev sahipliği yapacak.

Beş yıldan uzun süredir 'yapım aşamasında' olan devasa kumarhane, Los Santos şehir merkezindeki Vinewood Park Drive ve Mirror Park Bulvarı’nın köşesinde yer alacak.

Oyuncular burada üç kartlı poker, blackjack veya ruletle kumar oynayabilecek. Mekanda bunların yanı sıra slot makineleri, sanal at yarışı olan bir salon ve çeşitli ödüllerle dolu olan, lobide döndürülecek bir tekerlek bile mevcut.

Çatı katının mülkiyeti; VIP salonlarına, yüksek limitli masalara, uçakta ve limuzinde konaklama gibi özel servislere erişim sağlayan VIP üyelik statüsünü de içeriyor.

Ayrıca Diamond ailesinin bir üyesi olacaksınız ve yeni araçlar gibi çok beğenilen ödüller sunan yeni Co-op bölümlerin kilidini açabileceksiniz.

GTA Online’ın oyun içi kumarhanesi Diamond Casino & Resort 23 Temmuz’da açılacak.