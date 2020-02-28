GTA Online’da Formula 1 Heyecanı!

Rockstar Games, şirkete en çok para kazandıran yapımlardan biri olan GTA Online’ı güncel tutmak için sürekli çalışıyor. Eğer uzun zamandır GTA 5’in online versiyonunu oynamadıysanız, oyuna bugün getirilen güncelleme sonrasında San Andreas dünyasına yeniden giriş yapmak isteyebilirsiniz.

Rockstar Games, yeni güncellemeyle birlikte GTA Online’a Open Wheel Races olarak adlandırılan yeni bir rekabetçi yarış modu ekledi. Bu modda, birbirine denk Formula 1 araçlarını kullanarak diğer oyuncularla yarışabiliyorsunuz.

Güncellemeyle birlikte oyuna, Ocelot R88 ve Progen PR4 adlı 2 yeni araç geliyor. Bu iki aracı da Legendary Motorsport isimli oyun içi mağazasından satın alabilir ve Los Santos Customs’daki çeşitli lastikler, rüzgarlıklar, motor modları ve çok daha fazlasıyla modifiye edebilirsiniz.

Bu yeni moda giriş yaptığınızda, katılabileceğiniz 7 farklı yarış seçeneği karşınıza çıkacak ve tüm bunlar GTA Online’ın açık dünyasında gerçekleşecek. Örneğin yarışlardan birinde Los Santos Uluslararası Havaalanı’nda yarışırken, bir başka yarışta kendinizi Davis mahallesinde bulacaksınız.

GTA Online genel olarak sorunsuz bir şekilde devam etse de, Rockstar Games’in bir önceki Grand Theft Auto oyunu olan GTA 4'te işler pek de yolunda gitmedi. Ocak ayında stüdyo, Microsoft'un Windows Live servisleri için geçersiz olan oyunlarıyla ilgili bir sorundan sonra GTA 4'ü Steam'den kaldırdı.

GTA 4 önümüzdeki ay Steam’e ve diğer dijital platformlara tekrar getirilecek fakat artık çok oyunculu olmayacak. Neyse ki Rockstar Games, GTA Online’ı desteklemeye ve güncel tutmaya devam ettiği için GTA 4’ün çok oyunculu modunun pek de özleneceği söylenemez.