GTA Online'dan Beklenmedik Başarı

Grand Theft Auto 5 için çıkarılan çok oyunculu mod GTA Online, piyasaya sürülmesinin üzerinden dört yıl geçmiş olmasına rağmen yeni oyuncu rekoru kırdı. Oyunun geliştiricisi Rockstar Games tarafından yayınlanan blog yazısında, Aralık 2017’nin GTA Online’ın en çok oynandığı ay olduğu söylendi.

Eylül 2013 yılında önce Playstation 3 ve Xbox 360 için piyasaya sürülen Grand Theft Auto 5, çıktığı ilk günlerde sadece hikaye bölümlerini sunmuştu. Çok oyunculu modların çıkıştan sonra geleceğini açıklayan Rockstar Games, Ekim 2013 itibarıyla GTA Online’ı yayınlamış ve GTA 5 oyuncularının diğer insanlarla bu yeni platform üzerinde buluşabileceklerini söylemişti. GTA Online’ın yayınlanmasının ardından milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başaran Rockstar, sonrasında düzenli olarak çıkardığı güncellemeler ve ücretsiz ek paketlerle GTA Online’ı canlı tutmayı başarmış ve tekrar edilmesi oldukça güç bir rekor kırmıştı.

Özellikle her hafta yapılan etkinlikler ve ücretsiz olarak çıkarılan ek paketler, yeni oyuncuları sürekli GTA 5’e çekerken, eski oyuncuların da bir türlü oyundan kopamamasını sağlamıştı. İzlenen yayın politikasının meyvelerini bugüne kadar onlarca kez alan Rockstar Games, aralık ayında kırılan rekorla birlikte başarısını perçinledi. Aralık 2017’nin başında, GTA 5’te bulunan birçok gizemi çözüp, jetpack ve uçan araba gibi uzun süredir beklenen yenilikleri oyuna ekleyen The Doomdays Heist paketini ücretsiz olarak yayınlayan şirket, birçok oyuncunun ilgisini çekti. Paketin yayınlanmasının ardından yüz binlerce yeni oyuncu kazanan GTA Online, çıkışının üzerinden dört yıl geçmiş olmasına rağmen aralık ayı içerisinde oyuncu rekoru kırdı.

Çıktığı ilk günden bu yana 85 milyondan fazla kopya satarak, milyarlarca dolarlık gelir elde eden GTA 5, dört yıllık bir oyun olmasına rağmen yeni oyuncu rekoru kırarak, ne kadar büyük bir yapım olduğunu tekrar göstermiş oldu.