GTA Online Diamond Casino Heist'te Büyük Hata!

GTA Online Diamond Casino Heist'te oyuncuların kısa sürede görevi tamamlamasına ve para kazanmasına neden olan bir hata tespit edildi. Soygun görevinde bu hatadan faydalanan oyuncular, görevin video oyunundaki en zor ve en karmaşık görevlerden biri olmasına rağmen görevi bu hatayı kullanarak oldukça kısa bir süre içerisinde bitirme imkanı elde etti.

Oyunculara Para Kazandıran GTA Online Diamond Casino Heist Hatası

GTA Online oyuncuları, son birkaç yılın en popüler oyununa gelen yeni soygun görevinde engelleri aşabileceği yeni bir hata keşfetti. Casino soygununda yararlanılabilen hata normal koşullarda oyunun en zorlu görevlerinden bir tanesi olarak biliniyor. İlk olarak 2019'un sonuna tanıtılmış ve oyuncular tarafından bir hayli beğenilmişti ancak görevde meydana gelen bu hata bazı oyuncuların haksız kazanç elde etmesine olanak sunduğundan çoğu oyuncu tarafından çok sayıda olumsuz tepki aldı.

GTA Online Diamond Casino Heist'te kullanılabilen söz konusu hata, oyuncuların görevi çok daha kısa bir süre içerisinde tamamlanmasına yardımcı oldu. Reddit kullanıcısı DistressedUnit'e göre hata iki oyuncu aynı anda kasaya girmeye çalıştığı zaman ortaya çıkıyor. Ortaya çıkan bu hata oyunculardan birinin duvardan geçmesine olanak sunuyor. Oyuncu, kasanın kapısını açmadığından ötürü alarm çalıştırılmıyor. Alarm çalışmadığı için oyuncular alarmla birlikte gelen zorluklarla uğraşmak zorunda kalmıyor ve görevi çok daha kısa sürede tamamlama fırsatı kazanıyor.

Game Raft tarafından paylaşılan bilgilere göre Grand Theft Auto topluluğu bunu uzun bir zamandan beri biliyordu. Reddit'teki bazı kullanıcılar, hatanın sürekli olarak kullanıldığını ve görevi daha hızlı bir şekilde bitirmek sık sık başvurulan bir yöntem olduğunu dile getirdi.

Bu hata Grand Theft Auto Online'da görülen tek hata değil. Aslına bakacak olursanız bir önceki hata da oyuncuların daha hızlı bir şekilde görevi tamamlamasına imkan vermişti. Oyuncular söz konusu oyun hatasından yararlanarak normalde kazanacağı miktardan iki kat daha fazla para kazanmıştı. GTA Online Diamond Casino Heist'teki hata da göz önünde bulundurulduğunda oyuna ilerleyen zamanlarda gelecek görevlerin büyük bir kısmında bu hatalara rastlama ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

Grand Theft Auto gibi büyük ve karmaşık bir oyunda birtakım aksaklıklar her zaman varlığını sürdürecektir. Geliştiricilerin bu oyunu tamamen hatasız hale getirmesi aslına bakarsanız imkansızdır. Rockstar söz konusu hata veya hataları en kısa sürede çözecektir ancak bu oyuncuların o zamana kadar hatadan faydalanacağının gerçeğini değiştirmiyor.