GTA Online'da Kimsenin Bilmediği Gizli UFO Görevi

Bu ayın başlarında GTA Online bir dizi yeni araba, ortak görev ve diğer yaşam değişiklikleri ekleyen Yaz Özel güncellemesi aldı. Fakat bu güncellemede büyük bir uzay gemisi parçalarının çalınmasını içeren gizli UFO görevinin olduğu tespit edildi.

GTA Online için bu ayın başlarında piyasaya sürülen gizli UFO görevi, oyuncuları Fort Zancudo askeri üssünde hangara kilitlenmiş uzay gemisinin parçalarını bulmakla görevlendiriyor.

UFO görevini, gizli özellikleri ve görevleri bulmak için popüler video oyunlarının araştıran GTA veri madencisi "Game File Gurus" tarafından keşfedildi. Ekip geçtiğimiz gün yayınladığı videoda gizli UFO görevini oynadıklarını ve görevde neler yapıldığını gösterdi.

GTA Online gizli UFO görevi nasıl oynanır?

Gurus ekibi dosyaları ve komut dosyalarını inceledikten birkaç gün sonra GTA Online'da bu UFO modelini kullanan gizli bir business battle görevi buldu. Business battle görevlerinde oyuncular çeşitli yerlerden ve gruplardan malzemeleri almayı ve varsa bu malzemeleri depoya götürmeyi hedefliyor. Gizli UFO görevi de bu mantıkta işliyor.

GTA Online UFO görevini nasıl etkinleştirebilecekleri veya tamamlamak için ne yapılması gerektiği henüz bilinmiyor. Oyuncuların en azından deneyim ve oyun içi para kazanmasının yanı sıra ödül olarak daha sonra satılabilecek malzemeleri vermesi de muhtemel.