GTA Online Hile Geliştiricisi Gelirini Hayır Kurumuna Bağışlamak Zorunda Kaldı

GTA Online hile geliştiricisi, Take -Two Interactive ile yaptığı görüşmeler sonrasında sattığı hilelerden elde ettiği gelirin tamamını söz konusu şirket tarafından belirlenen hayır kurumuna bağışlamak zorunda kaldı. Hile satıcısının web sitesinde şu anda özür ve bilgilendirme mesajından başka bir şey bulunmuyor.

GTA Online Hile Geliştiricisi İçin Yolun Sonu Göründü

Grand Theft Auto 5’in çok oyunculu sürümü olan GTA Online’ın ana şirketi Take-Two Interactive’nin hile geliştiricisi ile ilgili başlattığı yasal süreç, GTA Online için hileler geliştirip satan bir web sitesine gelirinin tamamını bir hayır kurumuna bağışlamak zorunda bıraktı. GTA Online topluluğunun son günlerdeki en büyük sorunlarından bir tanesi olan hileciler, şirketin harekete geçmesi ile son bulacakmış gibi görünüyor.

Take-Two’nun harekete geçmesi ile kapatılan web sitesinin büyük bir hileci topluluğunun içerisinde bulunduğu Luna Cheats’in olduğu öğrenildi. Luna Cheats’in web sitesi, Take-Two’nun yasal işlemlerinden sonra tek bir sayfadan ibaret hale geldi.

Web sitesinde 50 kelimelik bir özür ve kullanıcıları bilgilendirme niteliğinde bir mesaj yer alıyor. Web sitesinin arkasındaki yöneticilerin web sitesini ziyaret eden kişilere gösterdiği mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Take-Two Interactive ile yapılan görüşmelerden sonra hile hizmetlerimizin bakım, geliştirme ve dağıtımını durdurduk ve hizmetlerden elde ettiğimiz gelirlerimizi Take-Two tarafından belirlenen bir hayır kurumuna bağışlayacağız. Yazılımlarımızın Grand Theft Auto Online topluluğuna yol açtığı tüm sorunlar için özür dileriz.”

Luna Cheats’in hile menüsü sayesinde GTA Online oyuncuları, video oyununda istediği hemen hemen her türlü işlemi gerçekleştirebiliyordu. Bu işlemler içerisinde video oyununu hilesiz bir şekilde oynamakta olan oyunculara en çok zarar verenlerse koşma ve yüzme hızını değiştirme, zırh ve sağlıkları yenileme, oyuncuları havaya uçurma, oyuncuların araçlarını atmosfer boşluğuna fırlatma, istenen herhangi bir arabayı getirme, sunucuları çökertme yer alıyordu.

Take-Two Interactive’in yasal faaliyetlerinden sonra söz konusu hile geliştiricisi sonsuza kadar kapatılmış görünüyor. Web sitesindeki açıklamaya göre hile hizmetlerinden elde ettiği geliri ise Take-Two tarafından belirlenen bir hayır kurumuna bağışladı.

Siz GTA 5’in çok oyunculu sürümüne özel hile geliştiren Luna Cheats’in kapatılması hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.