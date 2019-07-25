GTA Online'ın Kumarhane Güncellemesi Çoğu Ülkede Yasaklandı

Yayınlanan yeni güncelleme ile Grand Theft Auto Online oldukça uzun bir zamandan sonra, geçtiğimiz hafta içinde oyun içi kumarhanesine kavuşmuştu. Diamond Casino adındaki kumarhanede oyuncular için birçok seçenek bulunuyor. Mesela üç kartlı poker, rulet, slot makineleri, sanal at yarışı ve ne çıkarsa bahtınıza diyebileceğimiz bir şans çarkı gibi. Kumarhane oldukça ilgi çekici ve oyuncuları kendisine çekiyor ama ne yazık ki çoğu oyuncunun hevesi kursağında kaldı. GTA Online'ın Diamond Casino güncellemesi dünya genelindeki çoğu ülkenin kumar yasasına takıldı.

Bildiğiniz üzere Grand Theft Auto Online oyununda oyun içi ödeme sistemi var. Kumarhanede harcamak için kullanacağınız parayı gerçek para vererek de alıyorsunuz. Yani bu bir nevi kumar oynamak anlamına geliyor. Reddit sitesi üzerinden bir paylaşım yapan ThatFlameThough isimli bir kullanıcı, Grand Theft Auto Online oyununa girdikten sonra doğrudan yeni binaya gittiğini ve kumarhaneden birkaç fiş almak istediğini ama ödeme yapmaya çalıştığında "Hesabınızın bu işlemi tamamlamak için izni yok." mesajını yazmış. Bu kullanıcı High Roller çatı katını almayı da denemiş. Ancak görünürde herhangi bir neden olmamasına rağmen kilitli olduğunu görmüş. Müşteri desteği ile irtibata geçen ThatFlameThough, yaşadığı bölgeden dolayı yeni güncellemedeki bahsi geçen içeriğe ulaşamayacağına dair kısa bir yanıt almış.

ThatFlameThough tarafından yapılan paylaşıma cevap yazan diğer kullanıcıların arasında benzer sorunu yaşayanların olduğu da görülüyor. Hal böyle olunca, ayrı bir Reddit başlığında kumarhane güncellemesinin yasaklandığı ülkelerle ilgili bir liste hazırlanmış. Listede yer alan ülkelerin büyük çoğunluğu şaşırtıcı değil. Bununla birlikte biz bu haberi yazarken ülkemiz Reddit sitesinde oluşturulan listede yer almıyordu ama RockstarINTEL sayfasına baktığımızda ülkemiz listede yanında 'çevrimiçi spor bahis ve çevrimiçi loto hariç her şeyin yasadışı' açıklamasıyla yer aldığını gördük. İki liste arasında fark olması kafa karıştırıcı. Eğer takipçilerimiz arasından kumarhane güncellemesinin içeriğine tam anlamıyla erişemeyenler varsa ve bizi bilgilendirirlerse seviniriz.

Şimdilik Rockstar Games cephesinden herhangi bir açıklama yapılmış değil. Gelişmeleri takip edeceğiz.