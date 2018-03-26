GTA Online'ın Son Güncellemesi Ban Dalgası Yarattı

Düzenli olarak GTA Online için ücretsiz içerik paketleri yayınlayamaya devam eden Rockstar Games, geçtiğimiz hafta Southern San Andreas Super Sport Series adı verilen paketi oyuncuların beğenisine sunmuştu. Güncellemenin yayınlanmasından sonra oluşan bir hata ise birçok oyuncunun banlanmasına sebep oldu.

Güncellemeyle birlikte kimi değişikliklere uğrayan Rockstar’ın anti-hile yazılımının, hile yapmayan oyuncuları hile yapıyormuş gibi algıladığı ve bu sebeple binlerce oyuncuyu gereksiz yere banladığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili yorumlarda bulunan GTA Online oyuncularıysa anti-hile sisteminin tamamen bozulduğunu ve mantıklı şekilde çalışmamaya başladığını dile getirdiler.

Anti-hile sistemi tarafından otomatik şekilde verilen uzaklaştırma cezalarının sürekli olmadığı, sadece 30 günle sınırlı kaldığı kaydedildi. Yani güncellemenin ardından banlanan çoğu oyuncunun sadece 30 gün oyundan uzaklaştırıldıkları ve sürenin geçmesi durumunda eski hesaplarıyla oynamaya devam edebilecekleri belirtildi.

2013 yılında piyasaya sürülen Grand Theft Auto 5, devasa açık dünyası ve oyun içi çeşitliliğiyle gelmiş geçmiş en iyi oyunlar arasında gösterilmişti. Çıktığı ilk günlerde sadece hikâye bölümlerine sahip olan yapımın çok oyunculu tarafını oluşturan GTA Online ise birkaç ay sonra yayınlanmıştı. Oyunculara GTA 5 haritasında akla hayale gelmeyecek görevleri birlikte yapabilme imkânı sunan GTA Online, düzenli aralıklarla yayınlanan ücretsiz içeriklerle genişletilmeye devam edilmişti.