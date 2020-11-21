GTA Online Soygun Görevinde Bir İlk Yaşanacak!

GTA Online soygun görevinde bir ilk gerçekleşecek. Rockstar Games, yedi yıl önce piyasaya sürülen Grand Theft Auto V’in online modu için yayımlayacağı güncellemenin detaylarını açıkladı. Yapılan açıklama ile birlikte The Cayo Perico olarak adlandırılan soygun görevinde bir ilk yaşanacağı ortaya çıktı.

GTA Online Soygun Görevi İçin Tek Kişi Yeterli Olacak mı?

Rockstar Games, 15 Aralık tarihinde Grand Theft Auto Online için büyük bir güncelleme yayımlayacak. Yeni güncelleme ile beraber oyunun online moduna yeni radyo istasyonları, yeni silahlı denizaltı ve büyük bir soygun eklenecek. Paylaşılan bilgilere göre büyük güncelleme ile gelecek olan GTA Online soygun görevi için tek kişi yeterli olacak.

Yeni güncelleme ile oyuna eklenecek olan büyük soygun görevini tamamlamak için diğer oyunculara ihtiyaç duymayacaksınız. Normalde online modda soygun gerçekleştirmek için takım arkadaşlarına ihtiyaç duyuluyor. Dolayısıyla The Cayo Perico olarak adlandırılan soygun görevinin tek kişi ile tamamlanacak olması GTA Online tarihinde bir ilk olacak.

Oyunu oynayan arkadaşınız yoksa soygun görevlerini tamamlamak için diğer oyuncular ile birlikte oynamanız gerekiyordu. Bu durum da oyun deneyimini önemli ölçüde olumsuz etkiliyordu. Bu zamana kadar oyuna eklenen soygun görevlerini ise tek başına tamamlamak mümkün değildi. Peki, yeni güncelleme ile oyuna eklenecek olan büyük soygun görevi nerede geçecek?

15 Aralık tarihinde GTA Online’a gelecek olan soygun görevi Cayo Perico isimli bir adada geçecek. Soygunu ister tek başınıza ister üç arkadaşınız ile birlikte yapabileceksiniz. Görünüşe göre Rockstar Games, soygun görevlerinde oyun deneyimini olumsuz yönde etkileyen bu faktörü ortadan kaldıracak.

GTA 6 Çıkacak mı?

Çok sayıda oyuncu GTA 6 oyununu beklerken Rockstar Games’in GTA Online için büyük bir güncelleme duyurması tepkilere neden oldu. Görünüşe göre tepkilerin odağı haline gelen Rockstar Games’in yakın zamanda Grand Theft Auto 6 duyurma gibi bir düşüncesi bulunmuyor. Ek olarak geçtiğimiz haftalarda bir Reddit kullanıcısı tarafından GTA 6 haritası sızdırılmıştı. Sızıntının gerçek olup olmadığı ise bilinmiyor. Konu ile ilgili detaylara aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.