GTA Online Suçluları İzleme Özelliği Yeniden Ortaya Çıktı

Unutulmuş bir özellik olarak sayılabilecek GTA Online suçluları izleme özelliği, bir Reddit kullanıcısı tarafından yeniden hatırlatıldı. Özellik, polis tarafından kovalanan diğer oyuncuların televizyonda canlı olarak izlenmesine olanak tanıyordu.

Başlangıçta her ne kadar küçük bir oyuncu grubu tarafından merakla incelense de zamanla böyle bir özellik olduğu unutuldu. Yakın zamanda bir oyuncu tarafından yeniden keşfedilip Reddit'te paylaşıldı. Bunun ardından unutulan birçok özellik ile ilgili konuşulmaya başlandı.

Grand Theft Auto Online'ın popülaritesi neredeyse on yıl önce piyasaya sürülmüş olmasına rağmen her sene daha fazla oyuncu GTA Online'a başlıyor. Rockstar Games'in bugüne kadar piyasaya sürdüğü en büyük, en popüler oyunu GTA 5'in çok oyunculu modu, yeni özellikler eklenerek güncel tutuluyor.

GTA V, her geçen gün biraz daha büyüyen devasa nitelikteki oyuncu kitlesi ile 2020 yılında oyuncu sayısı açısından yeni bir rekor kırdı. 2021 yılında ise Twitch'te en çok izlenen oyunu oldu. Bu yılın başlarında PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'te yeniden piyasaya sürülecek olan oyun, grafik bakımından büyük bir iyileştirme görecek.

GTA Online Suçluları İzleme Özelliği Yeniden İlgi Odağı Oldu

Reddit'ten maksikjankowski isimli bir kullanıcı tarafından yapılan yeni bir paylaşımda uzun bir süredir varlığı bile bilinmeyen bir özellik, GTA Online'ın en iyi özelliklerinden birinin yeniden kullanılmaya başlanmasını sağladı.

Kullanıcı, yaptığı paylaşımda haberler aracılığı ile polislerin kovaladığı diğer oyuncuların izlenebileceğini belirtti.

Aranma özelliği, GTA serisinin en önemli özelliklerinden biri olarak bilinir. Doksanlı yıllarda başlayan serideki aranma sistemi, her yeni oyunda biraz daha iyileştirildi. Bazı oyunlarda altı yıldız vardı ve oyuncular bulunduğu şehri yerle bir ettikten yani altı yıldız olduktan sonra ordu devreye giriyordu.

Grand Theft Auto 5'te maksimum yıldız sayısı 5'e çekildi ve en son yıldızda devreye ordunun girildiği zamanlar geride bırakıldı. GTA 5'i önceki oyunlardan farklı kılan nokta, oyuncuların peşine düşen kolluk kuvvetlerinin her zamankinden daha iyi hareket etmesi ve daha donanımlı hale gelmesi oldu.

Grand Theft Auto hayranları, GTA oyunlarının çıkışından yıllar sonra da olsa oyunlarda bir şeyler bulabiliyor. Bunlar kimi zaman geliştirici tarafından yerleştirilen sürpriz yumurtalar kimi zaman sadece geliştirme aşamasında atlanan bir hata kimi zaman da GTA Online suçluları izleme özelliği gibi üzerinde pek durulmamış, bu nedenle de unutulmuş özellikler oluyor.