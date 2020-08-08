GTA Online Yaz Güncellemesi Yayımlanma Tarihi Belli Oldu

Red Dead Redemption 2 ve Grand Theft Auto 5 oyunlarının geliştiricisi Rockstar Games, Temmuz ayının sonlarında GTA Online için büyük güncelleme yayımlanacağını duyurmuştu. Rockstar Games, yaptığı açıklama ile birlikte GTA Online için yayımlanacak olan yaz güncellemesinin yayımlanma tarihi belli oldu. GTA Online yaz güncellemesi ile ilgili detaylar haberimizde.

GTA Online Yaz Güncellemesi Ne Zaman Yayımlanacak?

Rockstar Games, Temmuz ayının sonlarında Red Dead Online ve GTA Online için büyük güncelleme yayımlanacağını açıklamıştı. 28 Temmuz'da Red Dead Online için büyük bir güncelleme yayımlandı. Peki, GTA Online için yaz güncellemesi ne zaman yayımlanacak? Rockstar Games tarafından yapılan açıklama ile birlikte yaz güncellemesinin tarihi belli oldu. Ücretsiz yaz güncellemesi 11 Ağustos tarihinde yayımlanacak.

GTA Online için yayımlanacak olan yaz güncellemesi ile birlikte Galaxy Super Yacht'e sahip olan oyuncular, arkadaşları ile birlikte co-op olarak görevler yapabilecek. Yeni co-op görevleri aksiyon dolu dakikalar vaat ediyor. GTA Online'da Galaxy Super Yacht'lerin fiyatı 6 milyon dolar ila 10 milyon dolar arasında değişiyor.

Galaxy Super Yacht sahipleri için eklenecek olan co-op görevlerinin yanı sıra GTA Online'a yeni arazi araçları ve spor arabalar gibi yeni araçlar eklenecek. Ayrıca bazı yeni açık tekerlekli yarışlar ve açık tekerlekli araba yarış oluşturucusu gelecek. Birtakım iyileştirmeler de gerçekleştirilecek.

GTA Online'ın ilerleyen zamanlarda daha fazla güncelleme alması bekleniyor. Bu zamana kadarki en büyük güncelleme olarak nitelendirilen güncelleme, yıl sonunda yayımlanacak. Bu güncelleme ile birlikte soygun görevleri gelecek. Rockstar Games, büyük güncellemeler yayımlayarak GTA Online'ı güncel tutmayı hedefliyor.